台南學甲蜀葵花即將落幕！　粉萼鼠尾草及百日草等花海接棒綻放迎賓

▲台南學甲蜀葵花落幕！旁邊粉萼鼠尾草等花海接棒綻放鮮艷奪麗歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020唸戀學甲蜀葵花文化節」活動，吸引10多萬人潮參觀，雖然蜀葵花即將落幕，但蜀葵花海旁邊的「粉萼鼠尾草」及「百日草」等接棒綻放，周邊花海還是相當鮮艷奪麗，際此新冠肺炎疫情期間，屬於戶外學甲蜀葵花田的確是遊客踏青賞花的好所在，12日是清明連續假期以後的周休2日，仍然吸引不少遊客攬勝。

請繼續往下閱讀...

春暖花開！今年學甲「蜀葵花海」種植5公頃，花況在228連假時就進入盛開期，陸續綻放，隨風搖曳更顯嬌豔可愛，超吸睛，1個多月來已經慢慢凋謝了。但是，旁邊同時結合約10公頃粉萼鼠尾草、紅黎田、小麥田、油菜花、百日草等花海陪襯，許多參觀民眾都開心直呼：「今年花海好美，好好拍！」，「一片紫色花海好像薰衣草喔，原來是粉萼鼠尾草」。

今年學甲蜀葵花季，除了往年搭配的小麥、油菜花，今年增加粉萼鼠尾草、羽狀雞冠花、百日草等，更增添豐富繽紛的層次新意；並由在地子弟莊銘憲設計、企業廠商及慈濟宮贊助經費，以鼠年為主題「閃耀學甲、菲妮茉鼠」，並結合市府環境保護局利用回收資源創作的美學作品展示，市府環保局今年更全力贊助，提供黃金鼠奇航、愛與幸福、綠野仙蹤、阿拉丁、糖果屋及小豬等10組熱門童話美學作品，更加襯托蜀葵園區日夜不同美景。

「2020唸戀學甲蜀葵花文化節」活動，228連假開幕以來，每天吸引不少慕名遊客前來參觀，尤其周休2日湧現不少賞花民眾，「蜀葵花海」周邊道路2側停滿車輛綿延2公里遠，原先規劃的5個停車場都不夠用，今年至少已經吸引約10多萬人潮前來參觀，造成賞花大轟動。

►有75%酒精，必備必買必囤！！