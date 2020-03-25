防疫超前部署　白河、善化、學甲、佳里分局異地辦公勤業務運作不間斷

▲因應新冠肺炎疫情升溫，為維護公務正常運作，白河、善化、學甲、佳里等分局，分別進行第二辦公室實地演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情升溫，為維護公務正常運作，白河、善化、學甲、佳里等分局，3月25日分別進行第二辦公室實地演練，讓公勤務運作不間斷，確保員警及民眾安全、健康。

白河分局規劃台南最高最美之第二辦公室─關子嶺警光山莊，實地演練異地辦公，讓員警在公務繁忙之餘，仍可在景色宜人、空氣清新的大自然芬多精環境中持續各項警察工作。白河分局規劃異地辦公進駐人員共16名，各組、室、中心及偵查隊均有人員進駐，並由資訊、後勤等單位現場就辦公場所、事務機具、資訊設備及相關公務電子系統進行測試，均已完成備用準備。白河分局表示，為避免疫情影響機關運作，除超前布署規劃異地辦公降低同仁感染風險，所屬第一線與民眾接觸之警察同仁，也已做好各項防疫保護工作，以確保同仁及民眾安全、健康。

因應嚴重特殊傳染性肺炎日趨嚴峻，善化警分局超前部署嚴密整備，辦理分駐（派出）所異地辦公、編排員警分組、分段、分流的勤務、模擬疫情緊急狀況的處理及應變原則等整備演練。

善化警分局超前部署模擬疫情爆發，包括防護演練及辦公地點的轉移，以減少疫情衝擊，確保勤務正常運作，才能服務不中斷。演練一聲令下，分駐（派出）所立刻開始動作，人員淨空、設置機動派出所；辦公處所、槍械彈藥及公物裝備全面消毒，遵照SOP流程做好每個防護措施。

本次演練著重在所與所之間先建立相互支援之編組，並於勤務規劃採行「分組」、「分流」及「動線區隔」之概念，亦即把警力透過分組，分散在不同時段執勤，並將辦公空間按組區分場域，宣導各組員警平時儘可能不接觸別組同仁、場域或辦公設備，以減少員警彼此接觸之機會，縮小同所員警一旦確診後被匡列之規模，並透過機動派出所之設置，延續該所在原地受理民眾報案及洽公工作之需要。蘇厝派出所所長陳啟章表示：「全民防疫期間異地辦公演練，能夠讓員警以最快的速度完成整備工作，不管在勤務上或是業務上，都能夠無縫接軌」。透過超前部署，提早做好萬全準備，若遇到任何緊急狀況

因應疫情持續升溫，學甲警分局為了避免新冠肺炎疫情影響整體警務運作，而造成治安工作停擺，利用已閒置之文山派出所駐地，動用分局同仁自行清掃，規劃空間設置第二辦公室，將分局內部人員分散異地辦公，降低染疫風險，進駐前全體員警一起跳洗手歌，並由專人導覽介紹辦公環境，有勤指中心派遣作業系統、視訊設備連線、公文文書系統、線上差勤系統、備勤室、休憩室、戶外訪客區等，展現整體防疫決心。

學甲警分局長洪頂力表示，第二辦公室硬體設備已架設完成，視疫情發展隨時可立即啟動，目前在防疫作戰中，惟有超前部署，做好準備，才能確保同仁健康，避免治安工作出現斷層，除了嚴格要求個人出入處所必須戴口罩、量測體溫及手部消毒清潔外，針對應勤裝備、巡邏車及辦公處所更要求員警每日使用消毒液擦拭，並建置戶外偵訊區，只有不斷做好自身防疫工作，才能保障洽公民眾安危，更呼籲民眾「出門戴口罩、不要叭叭走、每日勤洗手、病毒都沒有、來配合警方防疫措施」。

因應全球新冠肺炎疫情，佳里分局也啟動防疫應變計畫，演練異地辦公機制，將內勤各組室人員抽調3分之1人力分別部屬至不同辦公處所，分散風險、減少交叉感染的機率，以確保緊急情況時所有警政勤業務皆能如常運作。佳里分局分局長斯儀仙表示，防疫超前部署，預先為因應疫情的整備工作勢在必行，透過實際演練異地辦公，讓各單位同仁更能熟練因應緊急疫情期間的公務運作。

異地辦公場所、事務機具、資訊電腦等相關設備一應俱全，測試整備完畢，與原地辦公一樣，運作順暢，大家會盡全力做好防疫工作，不讓疫情影響機關正常運作。另外，於各派出所駐地內設置實際動線分流隔離措施，並於駐地外設置「戶外洗手臺」，供民眾洗手消毒清潔、「機動派出所」受理民眾報案、「戶外偵詢處所」製作警詢筆錄及「戶外服務臺」受理民眾良民證申請、交通事故初判表與路權申請等項目，確保同仁及民眾的安全、健康，警政服務不中斷。防疫期間每一位執員警都會做好自我防疫保護及健康管理，治安、服務不間斷，才能保護轄內民眾繼續安居生活。

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