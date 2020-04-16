24歲台女「8hrs全配搭機」熱爆！結束14天居家檢疫…有了終極體悟：阿彌陀佛

▲居家檢疫期間，陳小姐都在家睡覺、看影片和看書打發時間。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

記者李佳蓉／採訪報導

中央流行疫情指揮中心宣布，自台灣時間3/19零時起，所有入境者皆須居家檢疫14天，一名3月底從澳洲布里斯本返台，搭機全程8小時都緊包防護衣的陳姓女網友，在結束14檢疫後開心地在臉書PO文：「阿彌陀佛拜託不要再讓我體驗這種生活了」，也發表2週體悟到的一件事，讓網友都笑了。

3月底本刊報導《獨／熱到快中暑！24歲女機上「8hrs全穿防護衣」 一抵達台灣淚崩：14天絕不出門》，一名在澳洲布里斯本半工半讀的24歲台灣女生，返台航程中除了配戴口罩外，還自發性「提升裝備」購買防護衣、護目鏡及手套，全程8小時把自己包得密不通風，悶到快中暑。

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陳小姐坦言，「很熱、超級熱，我快要中暑的那種！」根本無法閉眼休息，為了避免上廁所，水也只敢小口小口的喝，全程勉強看了2部電影熬過漫長的航程。抵達桃園機場後，看到中文為主、英文為輔的指示牌及台灣熟悉的美食，讓她知道幾經波折後，「終於到台灣了！」

▲當時全身穿著防護衣，辛苦撐過8小時航程從澳洲返台的陳小姐，歷經14天居家檢疫終於「出關」了。（圖／陳小姐授權提供，未經授權請勿任意翻攝）

入境後即進行居家檢疫的陳小姐，14天後「終於出關」，興奮地在臉書分享此刻心情，終於達成整整2週不出家門的成就，「結束每天都要被關懷電話嚇醒的生活，看完這輩子至今加起來都沒那麼多的書，吃光所有親友們準備的食物和愛，追完看到廢寢忘食的法醫系列影集，放下心中又大又沉的一塊石頭。」

陳小姐說，解除居家檢疫後終於回歸正常人的生活，也不用整天和漂白水為伍，也不用再透過窗戶看這世界了。她誠心祈求：「阿彌陀佛拜託不要再讓我體驗這種生活了，每天都在打掃家裡煮飯洗衣的。」14天下來得到的結論就是「家庭主婦其實沒有那麼好當的。」

陳小姐受訪時表示，自己居家檢疫時間為3/26～4/10，期間最難熬的莫過於無法出門透透氣，一切生活物資都得麻煩家人送到家門口再自取，所幸政府機關有提供防疫包，還貼心附上影音平台序號14天，檢疫期間不至於太無聊。

陳小姐說，「解禁」當天有收到疾管署通知建議自主健康管理7天，雖然有出門，也盡量避免前往人潮眾多處、口罩也全程配戴。由於新冠病毒狡猾，潛伏期恐達20多天，因此她目前仍無法安心，「只希望能安安穩穩度過這個月。」

面對近日台灣零確診的好消息，陳小姐大讚「台灣真的很棒！」尤其有些縣市人口密集度那麼高，竟還能保持本土個案玲確診，「真的很厲害」。最後她也呼籲，近日台灣確診數雖有下滑趨勢，但仍不可鬆懈與大意，「革命尚未成功，大家繼續加油啊！」