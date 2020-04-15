共軍趁美軍「航艦真空」繞台　國安專家：反應中南海判斷思維

▲日本發布遼寧艦穿越宮古海峽照片。（圖／翻攝自環球網）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，共軍不時進行機、艦遠海長訓，熟悉安全事務人士認為，這與美軍因疫情導致在亞太地區出現「航艦真空」狀況有關，大陸在這個時候做這些事，當然是為了拒絕外軍介入台海的企圖跟作態，但國際政治是戰略正確與否來決定，在這個時機點大陸選擇跟世界「逆時鐘」，反應了中南海對國際局勢的判斷思維。

共軍近日接連現身在台灣外海，國防部12日晚間直接證實，中共遼寧號航空母艦等五艘軍艦於11日、12日行經台灣東部外海，該艦是4月初離港後在黃海、東海航訓，11日由東海航經宮古水道後，由台灣東部外海經南部海域繼續往南航行，國軍全程監控。

對於共軍的行動，國內軍事專家多數評估認為這與美軍受到新冠肺炎疫情影響，導致在亞太地區出現「航艦真空」的狀況有關，而中共解放軍也藉此機會，向國際進行武力展示。雖然國防部長嚴德發在立院說，共軍近期繞台次數確實比過往還多，但熟悉安全事務人士表示，判斷目前共軍行動暫時僅止於繞台，並沒有擴張動作。

該名安全事務人士指出，在全球疫情大流行的此刻，選擇用飛機、船艦去人家的識別區邊邊角角蹭，對岸此舉不論是對韓國、日本、台灣、菲律賓等都不討喜，從國際宣傳上看也算是一種自我消耗。

該名人士分析，目前共軍遼寧艦在南海演訓，距離最近的美軍航艦是位於印度洋的艾森豪號，但美艦掛載軍力強大遠甚於遼寧艦，共軍想趁著美軍於亞太地區出現「航艦真空」的狀況，大展軍力，顯然主要是為了向國際彰顯拒絕外軍介入台海的企圖，但選在這個時機點選擇跟世界「逆時鐘」，反應出中南海對國際局勢的判斷思維。

▼軍事迷們流傳的遼寧艦航程圖。（圖／翻攝自微博）

