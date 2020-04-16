北部停課幼兒園復學！師生曬玩具殺菌　學童興奮入校嗨喊「要玩黏土」

▲北部停課幼兒園今日復學，家長及學生量體溫入校。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

北部某公托幼兒園日前因一名4歲幼童確診，該校停課2週，今（16日）復課。《ETtoday新聞雲》今日實地前往該校觀察，上課學生較以往少很多，但不少學生興奮表示開心見到同學，要跟同學玩黏土，也有家長開心見到老師開玩笑表示，「我快憂鬱症了！好像又放了一個寒假」。

中央流行疫情指揮中心日前公布新增1例本土病例（案365）、4歲幼童，而該案為案343與案356的孫子，該生4月6日確診後，該校停課2週，4月16日復課。記者上午8時在該校校門觀察，要進入校園的家長或學童，都須量體溫、噴灑酒精，防疫措施做得相當完善。

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一名送男童到校的外公表示，孫子知道今天要上課相當開心，很期待可以跟同學一起玩，心情沒有受到影響。也有學童牽著媽媽的開心進入校園，更大喊，「我今天要玩黏土」。老師則帶著學童拿著玩具放到太陽底下做殺菌工作。

一名學童父親說，當初接到停課通知後，心裡覺得「完了」，因為他認為小朋友大家都玩在一起，無法分辨誰感冒，需要跟誰保持距離，因次每天都幫小孩量體溫，直到停課的第5天，發現小孩體力很好才放下心中的大石頭。

▲北部停課幼兒園今日復學，學童見老師相當開心，心情沒有受疫情影響。（圖／記者崔至雲攝）

孩童父親也表示，為了照顧孩童，自己與妻子也輪流請假陪小孩，也有向公司坦白請假原因，公司也能理解，他更稱讚校方，防疫措施做得很完善，讓家長放心許多，停課通知也有提前公布，讓家長能夠有充足的時間安排後續時間。

記者觀察該校的其中一班學童到校狀況，截止上午9時，該班到班17位。該縣市教育官員說明，今日學生到班狀況確實比較少，原因可能是因為復課時間為周四，有些家長希望讓學生多休息幾天，周一再到校。

該官員也說明，為了做好防疫措施，該校昨日就有進行全校消毒，這週末也會再挑一日消毒，昨日下午許多志工及老師有重做教材，連同桌椅也有做清潔。至於這幾天幼兒園的午餐及點心，官員說明，校內廚房將暫時不開伙，將連續5天訂外食。

該官員也說，為了讓防疫做得更踏實，幼兒園下課時間也將分階段到戶外活動，原本一班大約30名學生，將分兩梯次下課，減少學生群聚接觸，另外也規定學生及老師都均需要戴口罩，做好防疫措施。

