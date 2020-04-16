　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北部停課幼兒園復學！師生曬玩具殺菌　學童興奮入校嗨喊「要玩黏土」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 北部停課幼兒園復學！師生曬玩具殺菌　學童興奮入校嗨喊「要玩黏土」。（圖／記者崔至雲攝）

▲北部停課幼兒園今日復學，家長及學生量體溫入校。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

北部某公托幼兒園日前因一名4歲幼童確診，該校停課2週，今（16日）復課。《ETtoday新聞雲》今日實地前往該校觀察，上課學生較以往少很多，但不少學生興奮表示開心見到同學，要跟同學玩黏土，也有家長開心見到老師開玩笑表示，「我快憂鬱症了！好像又放了一個寒假」。

中央流行疫情指揮中心日前公布新增1例本土病例（案365）、4歲幼童，而該案為案343與案356的孫子，該生4月6日確診後，該校停課2週，4月16日復課。記者上午8時在該校校門觀察，要進入校園的家長或學童，都須量體溫、噴灑酒精，防疫措施做得相當完善。

請繼續往下閱讀...

一名送男童到校的外公表示，孫子知道今天要上課相當開心，很期待可以跟同學一起玩，心情沒有受到影響。也有學童牽著媽媽的開心進入校園，更大喊，「我今天要玩黏土」。老師則帶著學童拿著玩具放到太陽底下做殺菌工作。

一名學童父親說，當初接到停課通知後，心裡覺得「完了」，因為他認為小朋友大家都玩在一起，無法分辨誰感冒，需要跟誰保持距離，因次每天都幫小孩量體溫，直到停課的第5天，發現小孩體力很好才放下心中的大石頭。

▲▼ 北部停課幼兒園復學！師生曬玩具殺菌　學童興奮入校嗨喊「要玩黏土」。（圖／記者崔至雲攝）

▲北部停課幼兒園今日復學，學童見老師相當開心，心情沒有受疫情影響。（圖／記者崔至雲攝）

孩童父親也表示，為了照顧孩童，自己與妻子也輪流請假陪小孩，也有向公司坦白請假原因，公司也能理解，他更稱讚校方，防疫措施做得很完善，讓家長放心許多，停課通知也有提前公布，讓家長能夠有充足的時間安排後續時間。

記者觀察該校的其中一班學童到校狀況，截止上午9時，該班到班17位。該縣市教育官員說明，今日學生到班狀況確實比較少，原因可能是因為復課時間為周四，有些家長希望讓學生多休息幾天，周一再到校。

該官員也說明，為了做好防疫措施，該校昨日就有進行全校消毒，這週末也會再挑一日消毒，昨日下午許多志工及老師有重做教材，連同桌椅也有做清潔。至於這幾天幼兒園的午餐及點心，官員說明，校內廚房將暫時不開伙，將連續5天訂外食。

該官員也說，為了讓防疫做得更踏實，幼兒園下課時間也將分階段到戶外活動，原本一班大約30名學生，將分兩梯次下課，減少學生群聚接觸，另外也規定學生及老師都均需要戴口罩，做好防疫措施。
 

ET快訊
快訊／台中聯結車「鋼條突掉落」！猛插進野馬跑車…車門上秒現大
「台灣」卡喉嚨說不出！德100萬片口罩到手..秒取消感謝捐贈
蔡英文反擊WHO13點聲明：台灣70%會議被拒！
PTT「護國神文」原PO起底是醫生兄妹！首發聲回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交往8年婚前1個月「突然覺得不該是他」！她曝猶豫原因：似乎是迎合

疫情產生焦慮？　調查：5成青年擔心家人染疫、8成憂家計受影響

稱二代iPhone SE客群「主打手遊族」！網一片打臉　給分析：入門肯定賣爆

全國首個藝文影音平台！「公視表演廳」80場演出限時免費看

大廚掏腰包組團揪義煮　300份五星雙主菜愛心便當挺醫護

今夜也想夢見海藍色的獅子！插畫家Demaerel 筆下迷幻夜色的靜謐夢境

每晚一小杯高粱！醫暖曝95歲老爸「超狂防疫8招」...網嗨：超好榜樣

突繼承2億遺產！26歲獸醫「成就感莫名消失」　曝4個月轉折：仍騎車上班

立委盼學校賣口罩　教團：學生口罩應配送別把老師當小7

旅美妻拖累19人需隔離！移民署喊冤「有註記」　長榮駁：無法知道內容

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

熊熊曖昧男又+1！特斯拉男公主抱回家　喝茫躺懷裡「短上衣拉高險走光」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

交往8年婚前1個月「突然覺得不該是他」！她曝猶豫原因：似乎是迎合

疫情產生焦慮？　調查：5成青年擔心家人染疫、8成憂家計受影響

稱二代iPhone SE客群「主打手遊族」！網一片打臉　給分析：入門肯定賣爆

全國首個藝文影音平台！「公視表演廳」80場演出限時免費看

大廚掏腰包組團揪義煮　300份五星雙主菜愛心便當挺醫護

今夜也想夢見海藍色的獅子！插畫家Demaerel 筆下迷幻夜色的靜謐夢境

每晚一小杯高粱！醫暖曝95歲老爸「超狂防疫8招」...網嗨：超好榜樣

突繼承2億遺產！26歲獸醫「成就感莫名消失」　曝4個月轉折：仍騎車上班

立委盼學校賣口罩　教團：學生口罩應配送別把老師當小7

旅美妻拖累19人需隔離！移民署喊冤「有註記」　長榮駁：無法知道內容

復工後衝業績...IT男高燒40℃還加班！送醫後嚇歪：出現「大面積白肺」

交往8年婚前1個月「突然覺得不該是他」！她曝猶豫原因：似乎是迎合

跟著邕聖祐拜訪阿根廷！《Traveler 2》打卡處也是港片爆紅景點

「金主呆帳」美國欠WHO會費2億美元　比爾蓋茲年捐數字曝光…輾壓其他國家

大學上課講義涉抄襲催眠師著作　「1字5元+影片」教授判賠30萬

「命令保全排隊買口罩」管委會嗆：與繳交管理費無關！苦主曝...還載住戶買菜

居家檢疫新制18日上路　衛福部：不符規定者恐入住集中檢疫所

侯友宜宣布：新北公有場館封閉再延一週！解除疑慮前勿掉以輕心

疫情產生焦慮？　調查：5成青年擔心家人染疫、8成憂家計受影響

徐小可腿跨阿Ben「超羞夫妻運動」深夜直播　3寶媽減重認：床上運動增加

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

進好市多看到滿滿衛生紙　網曝原因

遭評《紐時》廣告自爽　阿滴高EQ回應了！

「護國神文」原PO身分曝！　回應藏洋蔥

PTT「護國神文」原PO低調回應：這只是應該做的

清晨10.6℃！　下週鋒面到「濕涼多雨好幾天」

穿白袍挺胸包口罩爆紅　正妹IG曝「真實身分」

國內累計10起感染源不明！3案追查中

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

滴妹真的要開飲料店！徵才曝薪資：最高45K

史上第一次！桃機一航入境「掛0」

守住台灣！指揮中心「86天沒休假」：這波又急又快

WHO會議台灣被拒130場　外交部喊話：今年讓我們參加吧

17歲男確診沒錢看病亡！醫曝美國慘況

陳時中去鎮瀾宮拜拜　楊瓊瓔：想知道媽祖說什麼

更多熱門

相關新聞

繽紛彩虹玻璃點綴孩童學習天地

繽紛彩虹玻璃點綴孩童學習天地

今年1月8日落成的「天水萬花筒」幼兒園，以十種顏色，共438片玻璃面板裝飾構成。中庭的透明玻璃屋頂，能反射與透射陽光至彩色玻璃上，從中產生各種陰影。

雙眼被「直射殺菌」！她飆淚爆痛…醫見「一大片破皮」秒傻了

雙眼被「直射殺菌」！她飆淚爆痛…醫見「一大片破皮」秒傻了

染疫4歲童幼兒園「16師生採檢全陰性」

染疫4歲童幼兒園「16師生採檢全陰性」

台師大第2例確診！校長：個案沒跨校選課

台師大第2例確診！校長：個案沒跨校選課

台師大第2例確診「無症狀感染」

台師大第2例確診「無症狀感染」

關鍵字：

停課幼兒園復學殺菌

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

新iPhone SE終於亮相

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

白宮：台曾通報人傳人遭WHO已讀不回

旅美夫婦確診逃回台！苦苓揭關鍵：不要再譙了

川普不給WHO錢　陸外交：已捐2000萬美元

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面