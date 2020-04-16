甜美女輔導長起底！火辣身材照流出　「神鬼換車」掩不倫已婚上校

圖、文／鏡週刊

陸軍專校沈姓輔導長的外型甜美，還是熱愛運動的馬拉松好手，她平常喜歡和家人或好朋友四處旅遊，臉書盡是她滿滿的幸福回憶，此外，她還是虔誠的基督徒，日前參加姊妹淘的婚禮，還衷心祝福對方要永浴愛河，未料，她卻傳出坐上已婚上校教育長李志萍的座車一起上摩鐵，驚爆不倫戀。

沈姓女上士輔導長平時以機車代步，當天搭乘李志萍座車進出汽車旅館，下車後獨自走到機車格前牽機車，直到深夜11點8分才騎車回到陸專。

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李志萍早就傳出緋聞，前年12月，有人在臉書上提到「最近李志萍教育長在外頭，有點事，身為憲兵的我，有句話想哄抬一下。」

該名人士共提到4點：

1. 晚上要早點睡，不要超過晚上九點，否則事先準備威而鋼，才不會有幾點春風，淚灑消瘦。

2. 萬一不幸有了小祖宗，先確認看看，是否與您本人COPY過來的，如果不是，防範他或她是共產黨的。

3. 男人的一生，女朋友可以很多個，但老婆只有1個。

4. 要摸八圈，千萬不要摸到第九圈，我擔心麻將桌上會有您的內褲-----我只想參加英雄宴，而不是粉脂宴。

如今看來，李志萍座車載著年紀相差21歲的女兵上摩鐵，從該名人士在臉書2年前爆料，暗指李志萍有緋聞的傳言，恐怕絕非空穴來風，至於事實真相，有待軍方調查清楚才能端正國軍官箴。



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