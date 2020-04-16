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NHK提問「孤立台灣」？譚德塞直接不回答　WHO解釋：那是聯合國決議

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

世界衛生組織（WHO）15日在瑞士日內瓦總部召開記者會，有日本媒體提問，有關WHO近期遭指責將台灣孤立在外，以及將政治凌駕於公衛之上。WHO在回應中重申，一直與台灣衛生部門和專家保持交流；WHO強調，該組織屬於聯合國系統的公衛專門機構，並沒有權力改變聯合國所通過的決議。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）等官員共同主持記者會，期間有NHK記者透過連線方式提問，談到WHO被指孤立台灣一事，但譚德塞本人並未發言回答。

WHO首席法務官所羅門（Steven Solomon）則代表回應說，實際上WHO由兩個部分組成，一邊是學者、醫師、專家部分，專責於全球公共衛生問題，另一邊則是各成員國，負責政治上的問題。

▼WHO首席法務官表示，WHO無權改變聯合國決議，但會持續與「所有人」合作。（圖／取自WHO直播）

▲▼世界衛生組織首席法律顧問所羅門（Steven Solomon）。（圖／取自WHO直播）

所羅門說，WHO屬於聯合國系統，而聯合國早在1971年就已通過決議，由中華人民共和國在聯合國中取代中華民國，WHO因此於隔年跟進。所羅門強調，WHO沒有權力改變聯合國決議，「我們任務是致力於促進世界各地所有人的健康，這意味著我們與世界各地的所有人一起為全人類服務，無論他們身在台灣、中國或其他任何地方。」

他同時引述WHO《組織法》中原則，稱「健康為人人基本權力，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境各易，而分軒輊。」

所羅門隨後舉出10個例子，試圖證明WHO並未將台灣排除在外，內容大至與WHO發言人先前答覆媒體的13點回應類似。包括：

1.WHO與台灣有國際衛生條例（IHR）窗口可直接聯繫、更新資訊，也有完整權限登入查看IHR活動資訊網站。

2.台灣參加了兩個WHO在1月份成立的因應COVID-19工作網路。

3.兩位台灣專家參與WHO在2月份主辦的全球研究與創新論壇。

4.WHO流行病學家范科霍夫博士（Dr. Maria van Kerkhove），曾親自與位於台北的公衛專家通話交換意見。

5.WHO透過歐洲疾病預防暨管制中心與台灣衛生當局互動。

6.台灣專家在2019年或邀參加其中8場WHO技術會議，主題包括接種、抗藥性肺結核、疫苗安全性、非傳染性疾病和心理衛生。

7.台灣疫苗製造廠國光生技對WHO流感全球大流行因應準備架構（PIP Framework）做出貢獻。

8.在癌症治療方面，台灣專家曾供稿給WHO國際癌症研究署。

9.一位來自台灣的頂尖專家已被列入IHR專家名單。

10.從WHO藥廠產品檢驗合格之前的做法到瘧疾，WHO在許多作法與技術問題上有所交流。

▼WHO傳染病學專家范柯霍夫。（圖／路透）

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▲▼世界衛生組織（WHO）新興傳染病部門負責人范柯霍夫（Maria Van Kerkhove）。（圖／路透）

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