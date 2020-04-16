大阪醫護「穿垃圾袋」當防護衣！　台灣火速捐1.2萬件雨衣

▲大阪市醫療資源缺乏，防護衣不夠醫療人員穿。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者許凱彰／綜合外電

新冠肺炎疫情肆虐全球，總確診突破200萬例。日本大阪市因為醫療資源極為缺乏，市長松井一郎14日對媒體表示，醫療人員的防護衣不夠，都是穿著垃圾袋治療病患，希望民眾可以捐出家中未使用過的雨衣，以代替防護衣做使用。對此，引起不少旅日台僑響應，好消息是目前已籌到1萬2000件，將會分批寄往日本及時救援。

根據日媒《每日放送》14日報導，松井一郎在會議上直言，不只有防護服，前線的醫護人員還缺少口罩、手套等等的物資，他們是在套著垃圾袋這種艱困情形下救治病患，相當危險。同時他也呼籲民眾，如果家中有沒有使用過的雨衣，或是廠商有庫存，「不論什麼顏色、款式的雨衣，甚至是斗篷也好，大阪府都會收購。」

▲不少物資都紛紛送往資源匱乏的地區。（示意圖／達志影像／美聯社）

全球台灣醫衛總會副總會長、大阪輝生醫院院長王輝生15日接受中央社採訪時表示，在看到報導後，他立刻聯絡台日醫界友人，獲得全球台灣醫衛總會會長張武修、旅日台僑等熱情響應，捐贈單位包括達新工業、貝克西弗公司在內，現在已籌到1萬2000件PE耐用防水防風衣。

對此，王輝生表示，達新工業聽聞此事馬上答應，立即捐出1萬件PE耐用防水防風衣。值得一提的是，這種防水防風衣表面有壓紋不黏身，每件的重量65公克，相當輕便，將會以最快速度分批寄往日本。