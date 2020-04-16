台贈6.3萬片口罩　捷克參議院議長喊話「世衛應借重台灣經驗」

▲捷克參議院議長維特齊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林育立柏林15日專電

捷克參議院15日舉行台灣口罩的捐贈儀式，議長維特齊表示，台灣能協助全球防疫，世界衛生組織應該借重台灣的經驗。

15日的儀式由捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）和駐捷克代表柯良叡一同出席，柯良叡代表台灣捐贈6萬3000片外科口罩給捷克。現場還放了幾個貼有中華民國和捷克國旗、象徵兩國友誼的箱子，上面寫著「來自台灣的問候，送給我們捷克英雄」等字樣。

維特齊在儀式上對台灣的人道援助表示感謝，並對捷克與台灣日前針對疫苗、藥品、快篩試劑的研發和生產簽署防疫合作聯合聲明表示歡迎。

捷克新聞社（ČTK）報導，維特齊表示，世界衛生組織（WHO）應該借重台灣經驗，台灣能協助全球防疫，各國應合作對抗病毒，不能排除任何人。

柯良叡對捷克參議院支持台灣參與世衛表示感謝，期待這些禮物能協助捷克抗疫。（編輯：楊昭彥）