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白宮追究WHO：台灣去年底人傳人通報　竟遭已讀不回未被公開

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普點名要WHO負責。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

美國白宮新聞辦公室在當地時間15日發布新聞稿，說明美國總統川普認為，世界衛生組織（WHO）應該為這波新冠肺炎疫情負責。新聞稿內容提到，台灣早在2019年12月31日就與世衛聯繫，警告新冠病毒有人傳人的可能性，結果卻遭到「已讀不回」，這個災難性的決定導致病毒在全球擴散開來，由此可見世衛內部長期存在結構性的問題，需要經過進一步改革才能再次信任組織。

川普在14日的記者會上直指世衛宣揚中國對於疫情的假消息，導致病毒擴散造成全球大流行，各國皆付出許多慘痛代價，因此美國決定暫停對世衛的資金援助，同時也會進一步調查是否有管理不善或隱瞞疫情等責任問題。

白宮方面也在15日發布新聞稿詳細說明川普的決策，標題甚至直接點名要求世衛負責，內容提到，美國每年向世衛提供4億至5億美元不等的資金，卻未能使他們滿意，相反的，中國提供的資金只有美國的十分之一，美方卻沒有獲得更好的回報，世衛甚至試圖掩蓋導致疫情爆發的疏失。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾大讚中國防疫做得很好。

新聞稿中還提及，台灣早在2019年12月31日就與世衛聯繫，並警告新冠病毒有人傳人的可能性，沒想到世衛接獲通報卻「已讀不回」，也沒有公開資訊，接下來的一個月只是拚命稱讚中國政府的防疫管理，甚至反對各國針對中國進行旅遊限制，這個災難性的決定導致病毒在全球擴散開來。

白宮認為，從上述情況看來，世衛無法確保成員國之間能有效、正確、透明共享資訊，才會容易受到錯誤訊息和政治影響，而且組織內部長期存在結構性的問題，需要經過進一步改革並解決問題，各成員國也應該遵守《國際衛生條例》，美國才能再次給予信任。

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白宮追究WHO：台灣去年底人傳人通報　竟遭已讀不回未被公開
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