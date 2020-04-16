搶購全新iPhone SE 看這裡 ！　五大電信商預購、開賣方案一次看懂

▲對於新iPhone SE是否開放預約、預購，五家電信各有想法。（圖／截自蘋果官網）

記者邱倢芯／台北報導

眾多果粉期待已久的新iPhone SE終於在昨（15）晚亮相，台灣大、遠傳與台灣之星在今日公布新機可預購、預約，而中華電與亞太則是選擇不開放預約，直接在4/24開賣。

中華電信稍早發稿指出，將於4月24日起正式開賣全新iPhone SE，屆時中華電信網路門市及全台500餘間指定服務據點，正式開賣功能強大與經濟實惠的全新iPhone SE。

亞太電信也表示，將於4月24日起正式開賣全新iPhone SE，提供消費者手機搭配資費的最佳優惠組合。

這意味著，中華電與亞太二家電信都決定將直接開賣iPhone SE新機，而不走先前的預約、預購路線。

不過台灣大、遠傳，以及台灣之星皆表示將會開放新機預約、預購。

台灣大表示，iPhone SE預約/預購雙管齊下，且從即刻起，果粉可在全台myfone門市、網路門市預約新機；明晚8點起，momo購物網、myfone購物開放iPhone SE限量預購。

即刻起開放的iPhone SE預約，果粉只要留下相關個人資料，即可完成預約手續，不需先繳交任何費用。

歡迎果粉們搶先到台灣大哥大門市及官網預約登記。明晚8點起，再開放momo購物網、myfone購物限量預購iPhone SE。

遠傳也指出，將於4/24開賣超強性價比iPhone SE，全台門市也自即刻起開放預約登記（網路門市同步開放線上登記），果粉只要留下基本資料與想購買的iPhone型號，即可優先入手新機。網路門市也祭出加碼優惠，取貨後加贈無線充電盤早鳥禮，讓新iPhone快充無極限。

台灣之星表示，今日17:30起開放消費者預留資料：凡至台灣之星官方網站之活動網頁留下基本資料（姓名/聯絡電話）及之後想購買的新款iPhone SE型號（容量/顏色），不限台灣之星用戶、也不需先繳付任何費用，就可即時收到新款iPhone第一手資訊。