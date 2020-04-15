「小燈泡兇嫌」無期定讞！法務部長尊重判決：回去要檢討現行法規

▲法務部長蔡清祥聲稱，會檢討現行法規是否足夠。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

內湖隨機殺人事件、「小燈泡案」兇嫌王景玉15日下午被判處無期徒刑定讞，確定逃死。法務部長蔡清祥下午受訪時指出，他尊重法官的認定，但後續會針對兇嫌精神方面的問題，檢討現行法規是否足夠，希望偵查、審判過程有一套較精緻的標準，讓司法人員能夠做出比較合乎社會期待的判斷。

全案起於3歲女童小燈泡2016年3月於台北市內湖區，光天化日下突遭持刀的王景玉從後方猛砍頸部當場死亡。王景玉歷審都被依「成年人故意對兒童犯殺人罪」判處無期徒刑，最高法院撤銷原判決發回更審；高院更一審還是判無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院15日駁回上訴，全案定讞。

▲王景玉確定逃死。（圖／記者吳銘峯攝）



對此，蔡清祥下午受訪時指出，針對個案他尊重法官及檢察官的認定，但在政策面上，法務部會檢討現行法規是否足夠，尤其在認定嫌犯是否有精神問題這部分，在偵查與審判過程需要有一套比較精緻的標準，供司法人員作認定。

他續稱，要不然每個犯了重罪的人，都是用精神疾病等理由來讓責任減輕，這個是社會不願樂見的，所以會從制度面來檢討。至於精神鑑定的部分，蔡清祥認為，不是司法人員自身就能夠做，還要結合衛生等專業人員一起討論，看看日後面對這類社會案件時，要如何讓司法人員能夠做出合乎社會期待的判斷。

▲王婉諭對終審判決感到遺憾。（圖／記者林敬旻攝）



另外，小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭15日傍晚也做出6點聲明回應：

一、 判決結果不符期望，令我們感到遺憾。

二、 我們在原二審與更一審皆對量刑表達相同意見，這是訴訟程序必要的一部分，每次的表態都是試煉著我們如何對待人生的不幸、對犯行的仇恨，坦白說：每一步都很艱難。請體諒我們的悲憤。

三、 既然司法做了決定，我們希望司法單位能夠正視犯人的處遇，達到真正的矯正效果，不該由全民承擔再犯風險。

四、 在悲憤之外，我們會致力於改善犯罪被害人與家屬的困境，盡全力修補社會安全網，讓弱勢有所依靠，努力讓每個孩子都能平安成長。

五、 感謝一路以來社會大眾對本案的關切與對家屬的支持，我們把悲傷留給自己，寄希望與改革於未來。

六、 也請大家把對我們個案的關心，轉化成對社會的改革力量。

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