藝文紓困補助何時領到？鄭麗君：資料備齊「即時領款」

▲文化部長鄭麗君。（圖／翻攝自直播）



記者蔡文鈴／台北報導

政委龔明鑫15日下午與文化部長鄭麗君一同召開記者會，回應外界關心之藝文產業相關紓困議題。針對藝文產業何時能領到補助款，鄭麗君表示，目前已收到7658件，經核定後資料備齊就能即時領款。

鄭麗君指出，藝文紓困1.0自3月18日受理到4月10日，總共收到7658件，其中有9成是4月送件的，目前針對早送件的審查已經陸續發出核定函，收到核定函的朋友只要備齊資料就能夠即時領款。

鄭麗君強調，文化部方案是針對工作受疫情衝擊的事實，若藝文產業者契約損失、喪失、延期，只要舉的出約定事實，都可以申請補助。

另外，藝文紓困2.0何時開始受理？鄭麗君說明4月30日開始受理到5月20日，會視收件情形分次審查，早送件早審查，預計5月底可以核定請款，藝文工作者也可採取線上填表加入作業流程。

行政院於4月初提出第二階段特別預算之規劃，文化部在行政院支持下，新增編列特別預算37.2億元，加計第一階段15億元預算，文化部的紓困振興總預算擴大為52.2億元，其中包括各類型藝文事業減輕營運衝擊補助18億元、藝文艱困事業員工薪資及營運補貼方案24.7億元、大型藝文事業貸款信用保證及利息補貼預算5.5億元、振興措施4億元。

▲藝文紓困補助方案。（圖／文化部提供）