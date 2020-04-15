首波藝文紓困申請共7658件！「2.0方案」5月初公告開放線上辦理

▲文化部長鄭麗君表示，「藝文紓困2.0方案」預計於5月初公告。（圖／翻攝自直播）



記者林育綾／台北報導

文化部第一波藝文紓困補助方案至4月10日申請截止，今（15）日表示共計收到7658件，由於9成都是後期送件，將會持續加速審查。文化部長鄭麗君也提到，外界關心的「藝文紓困2.0方案」將於5月初公告，並開放線上申請。

行政院今（15）日舉辦「行政院紓困振興記者會」，由文化部報告「藝文產業紓困協助措施」，文化部長鄭麗君表示，第一次「減輕營運衝擊補助」收件期雖是至4月10日截止，但為加速作業，3月底已先針對當時收到、無須補件之案件進行第一次審查，本周將陸續發出核定函，獲補助者收到核定函後即可向文化部請領補助款。

請繼續往下閱讀...

但由於有9成申請者於4月後送件，因此後期申請件數暴增，而案件受理以郵戳為憑，截至4月14日止，文化部共已收到7658件件申請案，4月起已分批審查，文化部相關同仁週末和夜間都在加班審查，核定後將儘速撥款。

▲藝文紓困1.0總預算15億。（圖／文化部提供）

鄭麗君也提到，第一波補助以人員薪酬為優先，有關許多自然人反應工作沒有文書簽約，無法提出證明，但先前也說明，這部分已從寬認定，除了可以請事業單位協助提出證明，或者像是「LINE對話截圖」也能作為證明。

另有不少自然人反應不符合第一波申請條件，因此在「藝文紓困2.0」中，從事藝文工作的自然人有3個途徑可申請紓困支持，除了可以自行申請，也能透過事業單位協助合併於人員薪酬中，另外也能透過勞動部針對「不分業別的自雇者」提出自營業者補助專案來申請。

▲「藝文紓困2.0」總預算預計擴大到52.2億。（圖／文化部提供）

「藝文紓困1.0」總預算15億，但明顯不足，因此待第二階段特別預算通過後，鄭麗君表示將升級為「藝文紓困2.0」，預算預計擴大到52.2億，2.0方案更強化對藝文事業、員工及自雇者的照顧，落實「挺事業、顧員工、護自雇、疫情過後拚振興」四大精神，預計在5月初公告，並新增開放線上申請。