華航改名？　鄭麗文批：廉價的搏版面議題

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎肆虐，我國日前輸送援外口罩時，因為中華航空名稱關係，外界擔憂會被誤會是中國口罩，引起華航改名的討論。不過，國民黨立委鄭麗文質疑，改名牽涉社會成本、航權談判、行政費用等，茲事體大，直呼此時刻討論改名，只是廉價搏版面的做法。

針對華航改名議題，交通部長林佳龍15日在立法院表示，改名成本是否高，端看國人對「台灣代表台灣或是中國代表台灣」的重視度有多少，成本是其次，重點是要有台灣的識別，避免世界誤會，讓打壓台灣的國家代表台灣。

民進黨立委陳亭妃認為，長期來講一定要更名，目前華航可以從機身開始做起，在彩繪上加入更多台灣的元素，穰台灣被世界看見。

國民黨立委洪孟楷直言，民進黨委員大概認為疫情期間行政部門不夠忙，直呼改名真的沒這麼容易，前總統陳水扁更獨的政府要改名也沒成功，他強調，包含社會成本、航權談判、時間帶調整、行政費用高達十多億，現在討論改名根本是假議題，轉移焦點。

鄭麗文則表示，她在第一時間就表達華航不須改名，這是長期商標商譽，「你是國際航權代表，跟所有相關金融機構來往，茲事體大，會影響未來華航經營、航權」，然而，她認為看起來不管交通部、華航都沒把這些列入考慮，蘇貞昌接受質詢時也沒接受這案，「我覺得這是很廉價搏版面，每次說要改名，是廉價搏版面的作法。」

陳玉珍則說，這不是國民黨主動挑起的議題，至於華航研議改名一事，就按照公司治理的程序去走，華航內部會去評估改名的影響，政府是最大股東，所以執政黨的方向很重要，「他們是說真的還是說假的，要不要讓台灣航空飛出去，就看政府的決心。」