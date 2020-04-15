　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

華航改名？　鄭麗文批：廉價的搏版面議題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立院地圖區堵訪-鄭麗文（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎肆虐，我國日前輸送援外口罩時，因為中華航空名稱關係，外界擔憂會被誤會是中國口罩，引起華航改名的討論。不過，國民黨立委鄭麗文質疑，改名牽涉社會成本、航權談判、行政費用等，茲事體大，直呼此時刻討論改名，只是廉價搏版面的做法。

針對華航改名議題，交通部長林佳龍15日在立法院表示，改名成本是否高，端看國人對「台灣代表台灣或是中國代表台灣」的重視度有多少，成本是其次，重點是要有台灣的識別，避免世界誤會，讓打壓台灣的國家代表台灣。

民進黨立委陳亭妃認為，長期來講一定要更名，目前華航可以從機身開始做起，在彩繪上加入更多台灣的元素，穰台灣被世界看見。

國民黨立委洪孟楷直言，民進黨委員大概認為疫情期間行政部門不夠忙，直呼改名真的沒這麼容易，前總統陳水扁更獨的政府要改名也沒成功，他強調，包含社會成本、航權談判、時間帶調整、行政費用高達十多億，現在討論改名根本是假議題，轉移焦點。

鄭麗文則表示，她在第一時間就表達華航不須改名，這是長期商標商譽，「你是國際航權代表，跟所有相關金融機構來往，茲事體大，會影響未來華航經營、航權」，然而，她認為看起來不管交通部、華航都沒把這些列入考慮，蘇貞昌接受質詢時也沒接受這案，「我覺得這是很廉價搏版面，每次說要改名，是廉價搏版面的作法。」

陳玉珍則說，這不是國民黨主動挑起的議題，至於華航研議改名一事，就按照公司治理的程序去走，華航內部會去評估改名的影響，政府是最大股東，所以執政黨的方向很重要，「他們是說真的還是說假的，要不要讓台灣航空飛出去，就看政府的決心。」

ET快訊
旅美30年夫妻一天隔離檢驗費曝光！衛福部揭政府全買單主因
川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！她服了：不管怎樣都贏…譚
旅台非裔女打臉譚德塞「台人把最好的給我」　激動吐心聲7分鐘影
要譚德塞下台？川普：我知道他有點問題，正在調查
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國撤僑專機　助滯留瓜地馬拉3台灣人離境！

傳高雄警局因罷韓凍結人事　鄭照新：政治運動團體可能不在乎這些

黃珊珊累倒請假三天　柯文哲：太辛苦了休息一下

傳海偵部雷達通訊車翻落田間　海軍駁斥：無翻車事故

提馬英九連任前民意瞬間雪崩　陳學聖：小英計時已開始

蔡英文登上CNN首頁　總統府：總統叮嚀一件不可鬆懈的事

朝野立委挺18歲公民權下修　籲組修憲委員會

韓國瑜喊被顯微鏡檢視！用《格列佛遊記》比喻：手腳被一堆小人綁…影片吐心聲

華航改名？　鄭麗文批：廉價的搏版面議題

馬辦狂喊「發現金」 政院狠嗆：不想重蹈馬英九覆轍！

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

韓國撤僑專機　助滯留瓜地馬拉3台灣人離境！

傳高雄警局因罷韓凍結人事　鄭照新：政治運動團體可能不在乎這些

黃珊珊累倒請假三天　柯文哲：太辛苦了休息一下

傳海偵部雷達通訊車翻落田間　海軍駁斥：無翻車事故

提馬英九連任前民意瞬間雪崩　陳學聖：小英計時已開始

蔡英文登上CNN首頁　總統府：總統叮嚀一件不可鬆懈的事

朝野立委挺18歲公民權下修　籲組修憲委員會

韓國瑜喊被顯微鏡檢視！用《格列佛遊記》比喻：手腳被一堆小人綁…影片吐心聲

華航改名？　鄭麗文批：廉價的搏版面議題

馬辦狂喊「發現金」 政院狠嗆：不想重蹈馬英九覆轍！

徜徉天空步道！桃園復興「山林療癒二日遊」　睡進鄉村小屋超放鬆

獨／又一間飯店暫停營業止血！「天閣南西館」4/20整修不接客

農民7日內一定拿到肥料！　陳吉仲保證若沒有「下週馬上辭職」

韓國撤僑專機　助滯留瓜地馬拉3台灣人離境！

快遞員深夜2點暴斃收件人門外！韓人防疫期窩在家網購...司機過勞死

巴西單日204死創新高！2州長「錄影片」證實確診：病毒不會網開一面

抑制跨物種傳播！　中興大學用「毒核殼蛋白」開發新冠肺炎藥物

希澈長太美「一出道被當同性戀」　放棄澄清原因超暖...網讚：很好的人

陸玻璃大王曹德旺：疫情後全球產業鏈「去中國化」

Alice+Olivia設計娃娃口罩超暖心！Zegna 西裝線改產28萬件醫療服

恐怖房仲隨機殺人「1分鐘砍18刀」　追捕畫面曝！稱凶器是「上天給的禮物」

政治熱門新聞

阿滴《紐時》廣告全文一次看：沒有人能孤立台灣！

「數位諸葛亮」第一天就崩潰：拜託民進黨讓我被拔官！

快訊／阿滴募資《紐時》今晚刊登　聶永真設計搶先看！

《紐時》廣告刊出碰上台灣零確診　蔡英文回應了

韓國瑜直播感謝舞小姐　再酸批評聲浪

侯友宜宣布4／20新北進行封城兵推

2場聚會透露玄機　李佳芬主導「救夫計畫」曝光

盧秀燕開推特加油　中職感動回應了

藍營內鬼助罷韓　韓曝：好幾個夜晚都睡不好…

即／林益世求假釋獲准　想就近照顧母親

不會網購口罩?　政院出手備好「四樣東西」專人服務

廣告引反擊　邱顯智：凸顯WHO被踩到痛點

共軍遼寧艦南海操演　美國軍機經台灣南部海域偵搜

不懂蘇揆要華航正名　趙少康酸：看到陳時中出鋒頭想表現

更多熱門

相關新聞

港媒：華航改名要ICAO同意　航線被砍會倒閉

港媒：華航改名要ICAO同意　航線被砍會倒閉

華航「改名」議題近日因口罩援助再次受到討論，交通部長林佳龍也表態支持。香港《中評社》15日發文指出，華航若可輕易改名，早在陳水扁執政時就改了，輪不到現在台上這些人，「航空公司更名，不計內部因素，在外至少要過兩關，其一是需要國際民航組織（ICAO）同意；其二是航權要重新談、時間帶要重新申請，航約要更改、行政文件要更名。」

華航正名槓立委！林佳龍駁沒道理

華航正名槓立委！林佳龍駁沒道理

不懂蘇揆要華航正名　趙少康酸：看到陳時中出鋒頭想表現

不懂蘇揆要華航正名　趙少康酸：看到陳時中出鋒頭想表現

華航若改名！她神手「珍奶航空」潮爆

華航若改名！她神手「珍奶航空」潮爆

沈富雄：扁時期就演過了

沈富雄：扁時期就演過了

關鍵字：

鄭麗文華航

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

美議員出招！要譚德塞「解釋WHO、中共關係」

方志友曖昧小鮮肉「行車紀錄器親暱對話」外洩！

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面