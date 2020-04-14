華航若改名！她神手「珍奶航空」潮爆...8波霸藏玄機　加碼石虎版網跪了

▲創意妹「珍奶航空」潮爆！（圖／網友ak13865提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者劉維榛／綜合報導

台灣豪捐1000萬片口罩援助國外，隨著貨機一一抵歐洲，華航卻因「China Airlines」字樣，反讓大陸占盡便宜！一名女網友也絞盡腦汁，設計超狂logo，以國民手搖飲「珍珠奶茶」當作發想，笑稱「讓全世界看見，台灣用珍奶讓大家的喉嚨，都變成台灣的形狀」，讓一票鄉民跪了！

女網友ak13865在PTT透露，起初在左邊放上台灣本島，右邊字樣為TAIWAN AIRLINES，把6個離島換做6顆星星，不過可看性不高。她接著思緒一陣翻騰，認為有待加強，因「很多航空公司都很有自己國家的特色」，參考澳洲、加拿大、泰航、日航都有獨特代表性動植物，原PO忽然有大膽的想法！

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原PO把珍奶加入LOGO裡，她自豪解釋，「台灣在地好茶加上在地小農，融合出奶茶最美的溫柔色澤，這杯充滿台灣價值的奶茶，側看台灣看見的山脈起伏，八顆珍珠代表一個本島+六個離島，第八顆是代表本離合一、團結一心的態度！」

▲原PO把機身也畫成奶茶色！

創意無極限的原PO也把台灣畫進出，兩個作品包括：一、把台灣本島做成反光，二、台灣形狀的珍奶，還配上精神標語「要抓住世界的心，就要先抓住世界的胃...征服世界的喉嚨」。應大批網友敲碗要求，原PO也神來一筆，畫出黑熊、石虎、百合、藍腹鷳的超Q版本，讓人嘖嘖稱奇！

▲台灣保育動物也超可愛！

底下網友讚爆回應，「我投珍奶一票」、「珍奶航空」、「 珍奶不加顆玉山形狀的冰塊嗎？」、「支持可愛石虎」、「我們改梅花鹿也行呀」、「很有廉航的感覺」、「珍珠奶茶那個超棒，好潮！年輕化概念」、「櫻花鉤吻鮭+1」、「可以豬血糕航空嗎」、「 石虎吸珍奶，背上停一隻台灣藍鵲，後面跟一隻雲豹」、「我覺得可以，朕就封你為航空大臣」、「我喜歡珍奶，上飛機先送一杯珍奶，免費暢飲」。

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