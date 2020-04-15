　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港媒：華航改名要ICAO同意　現任秘書長為陸籍「硬改離倒閉不遠」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華航協助運送物資，但「China Airlines」名稱引發改名爭議。（圖／翻攝自外交部twitter）

▲華航協助運送物資，但China Airlines英文名稱卻引起改名爭議。（圖／外交部推特）

記者蔡紹堅／綜合報導

華航「改名」議題近日因口罩援助再次受到討論，交通部長林佳龍也表態支持。香港《中評社》15日發文指出，華航若可輕易改名，早在陳水扁執政時就改了，輪不到現在台上這些人，「航空公司更名，不計內部因素，在外至少要過兩關，其一是需要國際民航組織（ICAO）同意；其二是航權要重新談、時間帶要重新申請，航約要更改、行政文件要更名。」

▼華航改名不是第一次被討論。（圖／ETtoday資料照）

▲▼華航,波音777-300,客機,桃園機場（圖／ETtoday資料照）

文中提到，ICAO現任秘書長是中國大陸藉柳芳，ICAO曾在今年2月的報告中將台灣列為中國的一部分，「華航若是硬要改名，在國際上將寸步難行，很多航線將不能飛，屆時台灣的外交窘境會進一步顯露。」

文中指出，全民抗疫之際，民進黨當局為何又要炒作華航改名？說白了，一切與「獨」有關，無非是要去除中國因素，為「台獨」鋪路，「連國民黨都出口譏諷『笑你不敢』，可見華航改名之事不易，鬧劇而已」

文中強調，不排除民進黨當局會不顧華航的10億美元招牌價值、也不理其他國際因素，在內部繼續推動，將華航改名硬幹到底，「那樣的話，華航離倒閉關門恐怕不遠了，改名將變成多此一舉。」

▼國民黨推出「林佳龍華航改名計時器」。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨推出「林佳龍華航改名計時器」。（圖／翻攝國民黨臉書）

ET快訊
抱大胸妹開趴神隱11天！羅志祥「亮3張照片」首發聲
蔡英文登《CNN》首頁！成功控制疫情「捐數百萬口罩幫其他國家
方志友認錯道歉！車內曖昧吳念軒「尺度沒拿捏」..老公楊銘威回
「不知疫情會持續多久」　台中浮誇網美火鍋店4/30歇業
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女大生詭異失蹤「16天後慘遭碎屍」　生前最後訊息留玄機…釣出驚駭誘殺案！

收到「床上運動片」點開！　年輕男傻眼「主角是自己」：後悔2月接受邀請

「你以前不姓趙吧？」警敲門一問　他在妻子旁低頭了！原因曝光

港媒：華航改名要ICAO同意　現任秘書長為陸籍「硬改離倒閉不遠」

大陸單日新增10例本土「8例在黑龍江」　289名醫護急赴支援

河北再封村！　官方回應：「跟上次不同」主要量體溫、查出入證

貴賓發狠狂咬「同伴」博美脖子！　女主人「拉繩吊頸」飛踹...警方抓到了

新冠肺炎治癒後肺部是否有後遺症？鍾南山揭「最新判斷」

79天戰疫畫下句點！最後一支馳援湖北醫療隊15日離漢　領隊不捨

禁止黑人進入！廣州麥當勞歧視性公告遭轟...官方道歉了

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

女大生詭異失蹤「16天後慘遭碎屍」　生前最後訊息留玄機…釣出驚駭誘殺案！

收到「床上運動片」點開！　年輕男傻眼「主角是自己」：後悔2月接受邀請

「你以前不姓趙吧？」警敲門一問　他在妻子旁低頭了！原因曝光

港媒：華航改名要ICAO同意　現任秘書長為陸籍「硬改離倒閉不遠」

大陸單日新增10例本土「8例在黑龍江」　289名醫護急赴支援

河北再封村！　官方回應：「跟上次不同」主要量體溫、查出入證

貴賓發狠狂咬「同伴」博美脖子！　女主人「拉繩吊頸」飛踹...警方抓到了

新冠肺炎治癒後肺部是否有後遺症？鍾南山揭「最新判斷」

79天戰疫畫下句點！最後一支馳援湖北醫療隊15日離漢　領隊不捨

禁止黑人進入！廣州麥當勞歧視性公告遭轟...官方道歉了

偵蒐遼寧號動態　美RC-135W偵察機現蹤台灣南部海域

惡劣！苗栗大閘蟹農遭網路盜圖謀利　低價「蟹黃醬」恐受騙傷身

女大生詭異失蹤「16天後慘遭碎屍」　生前最後訊息留玄機…釣出驚駭誘殺案！

梨山最老！燕華樓大旅社有故事　最美祕境在地老闆才知道

給說法／警抓無照少年卻踹頭　執法過當恐涉傷害罪

T點這樣用Part5／丰明殿火鍋肉券免費吃！

手機資費夠划算嗎？專家免費「帳單健診」換約兼換家電／手機　一次搞定省荷包

全民搶起來Part1／COLOR TREE樂活洗護組獨家送！

何晶分享台灣零確診新聞「Good show!」　再引多方網友熱議

才爆出首起死亡病例！　羅斯福號又1人急送加護病房

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

大陸熱門新聞

鍾南山：多數患者治癒後肺部無明顯後遺症

滯留武漢80天！山東男回家見暖心一幕瞬間流淚

每天凌晨聞到燒香味！衣櫃見「詭異娃娃＋裸女圖」

貴賓咬死「同伴」博美！　女主人「虐待動物」被捕

廣州麥當勞爆歧視性公告　官方道歉了

最後一支馳援湖北醫療隊15日離漢！

海歸男「玩很大」引10人群聚感染！

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

廣州4553名非裔人士全都驗...111人確診染疫

港媒：華航改名要ICAO同意　航線被砍會倒閉

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

千里投奔網戀西裝業務！　16歲女嗆爸媽：不會跟你回家

警敲門：你以前不姓趙吧？　他在妻子旁低頭了原因曝光

楊超越「難超越」 陸偶像選秀節目3年後現「審美疲勞」

更多熱門

相關新聞

華航正名槓立委！林佳龍駁沒道理

華航正名槓立委！林佳龍駁沒道理

中華航空近日協助我國輸送口罩等防疫物資至歐美、新南向等國家，卻因名稱被外界誤會是中國大陸援助。今日立委洪孟楷質疑，改名成本約11億元，防疫期間不應操作政治議題，交通部長林佳龍怒駁「我覺得你講的沒有道理」，他表示，改名成本是其次，如果社會大眾、立法院有共識，行政院有預算編列，就應該努力尋找出路。

不懂蘇揆要華航正名　趙少康酸：看到陳時中出鋒頭想表現

不懂蘇揆要華航正名　趙少康酸：看到陳時中出鋒頭想表現

華航若改名！她神手「珍奶航空」潮爆

華航若改名！她神手「珍奶航空」潮爆

沈富雄：扁時期就演過了

沈富雄：扁時期就演過了

林佳龍被笑「不敢改名華航」　綠委回擊了！

林佳龍被笑「不敢改名華航」　綠委回擊了！

關鍵字：

華航改名華航改名ICAO.林佳龍

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

方志友曖昧小鮮肉「行車紀錄器親暱對話」外洩！

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

美議員出招！要譚德塞「解釋WHO、中共關係」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面