港媒：華航改名要ICAO同意　現任秘書長為陸籍「硬改離倒閉不遠」

▲華航協助運送物資，但China Airlines英文名稱卻引起改名爭議。（圖／外交部推特）



記者蔡紹堅／綜合報導

華航「改名」議題近日因口罩援助再次受到討論，交通部長林佳龍也表態支持。香港《中評社》15日發文指出，華航若可輕易改名，早在陳水扁執政時就改了，輪不到現在台上這些人，「航空公司更名，不計內部因素，在外至少要過兩關，其一是需要國際民航組織（ICAO）同意；其二是航權要重新談、時間帶要重新申請，航約要更改、行政文件要更名。」

▼華航改名不是第一次被討論。（圖／ETtoday資料照）



文中提到，ICAO現任秘書長是中國大陸藉柳芳，ICAO曾在今年2月的報告中將台灣列為中國的一部分，「華航若是硬要改名，在國際上將寸步難行，很多航線將不能飛，屆時台灣的外交窘境會進一步顯露。」

文中指出，全民抗疫之際，民進黨當局為何又要炒作華航改名？說白了，一切與「獨」有關，無非是要去除中國因素，為「台獨」鋪路，「連國民黨都出口譏諷『笑你不敢』，可見華航改名之事不易，鬧劇而已」

文中強調，不排除民進黨當局會不顧華航的10億美元招牌價值、也不理其他國際因素，在內部繼續推動，將華航改名硬幹到底，「那樣的話，華航離倒閉關門恐怕不遠了，改名將變成多此一舉。」

▼國民黨推出「林佳龍華航改名計時器」。（圖／國民黨臉書）

