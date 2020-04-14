比漾廣場母親節拚搶客　滿2020元送220回饋新北最高

▲比漾廣場2020年母親節促銷，針對聯名卡推出高回饋。（圖／記者蔡惠如攝、比漾提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

位於新北永和區的比漾廣場，4／16起迎來母親節第三波促銷，打出「新北最高回饋」，聯名卡首7日，全館消費滿2020元送220元抵用券，回饋率約11%，首四日消費滿5,000元加送100元抵用券，另首次祭出珠寶區、大家電超級週消費滿9,900元送1,000元抵用券，為低迷的3、4月份實體通路拚業績。

▲在美食街為防疫，比漾廣場也加設隔板。



近期因新冠肺炎疫情，影響實體通路與百貨人潮，民眾減少外出聚餐、消費，自3月起整體實體通路市場業績驟降。雖地區型或社區型百貨主要客源來自本地，衝擊較少，也很難不受影響，比漾廣場表示，疫情爆發之後，3月業績減少7%至8%，4月衰退幅度加大達到10%以上，來客數也減少約20%。

▲在中午時段推出購物速可得，接受館內30間餐飲點餐，再由人員外送至館外，提供不想進館的民眾服務。

對此，為了鞏固忠實客群，第三波母親節促銷從4／16至4／22止，針對聯名卡友進行優惠回饋，促銷期間持台新銀行比漾聯名卡，全館單櫃消費滿2,020元，加贈220元贈品券；珠寶區與大家電單櫃消費滿9,900贈1,000贈品券，另4／16至4／19全館指定櫃位刷聯名卡，消費5,000元再加贈100元贈品券，限量300份。

▲DIOR迪奧極效賦活精萃組(極效賦活精萃50ml(正貨)+逆時能量奇肌水50ml+極效賦活眼部精萃5ml+逆時能量奇肌霜15ml+美妍包) 價值4,600元，聯名卡加贈品牌禮品。

▲SK-II青春露TOKYO GIRL 限定版(粉紅色/黑色)，零售價6,575元，特價5,918元。

▲PUMA麂皮女款休閒鞋，原價 2,980元，聯名卡價1,690元。

而母親節主檔期，從4／23至5／10，全館累計消費滿3,000元送200元抵用券，並首度將B2秀朗市場美食街櫃位也納入累計；4／23至5／3另提供珠寶、大家電、施舒雅累計滿10,000元送1,000元抵用券。