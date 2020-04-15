陸玻璃大王曹德旺：疫情後全球產業鏈「去中國化」

▲疫情對產業造成巨大衝擊。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情對全球產業造成重大影響，大陸「玻璃大王」福耀集團董事長曹德旺認為，疫情過後，各國著手構建更獨立、完整、安全的產業鏈會是一個趨勢，逆全球化的趨勢不可避免，並最終會成為定局，「全球產業鏈會減少對中國的依賴，我們一定要警惕全球產業鏈去中國化。」

曹德旺近日接受《新京報》採訪時表示，在過去的幾十年中，世界各國立足於全球化並從中獲益，每個國家的產業鏈都無法獨善其身，必須嵌入到全球的產業鏈中，但這次疫情之後，各國的不信任度將增加，「相信各個國家會對產業鏈政策做出一定的調整，各國著手構建更獨立、完整、安全的產業鏈會是一個趨勢，或許逆全球化的趨勢不可避免，並最終會成為定局，但也會給各國巨大的傷害，對全球經濟也是巨大的災難。」

▼福耀集團董事長曹德旺。（圖／CFP）



他指出，疫情過後，全球產業鏈會減少對中國的依賴，一定要警惕全球產業鏈去中國化，不過，在短期內各個國家很難構造出獨立的產業鍊和工業體系，全球產業鏈也難以在短期內發生逆轉性的變化，「有的國家有構造獨立產業鏈的能力，有的國家卻沒有這個能力，即使是美國、歐洲的發達國家，想要在疫後形成獨立完整的產業鏈並不是一件容易的事情。」

曹德旺提到，在過去的幾十年中，美國、歐洲很多發達國家一直實行去工業的政策，大力發展虛擬經濟，現在看這些國家的工業化已經被去的差不多了，很多產業已經斷代，如果要重新恢復製造業，形成獨立的產業鏈體系，有很大的難度。

他進一步表示，難度方面，第一是缺乏進行產業投資的人、缺老闆。無論日本、韓國，還是歐美，很多製造業企業的二代不願意接班經營工廠、做製造業，更願意去做互聯網、金融等虛擬經濟；第二是缺乏勞動力，去工業化導致年輕人去從事了金融、房地產等行業，製造業缺乏年輕的工人。在美國、歐洲，最便宜的是電、天然氣等能源資源，最貴的就是勞工成本，發達國家的勞動成本高於中國。第三是缺乏管理人員；第四是缺乏資金。

▼上海一間工廠口罩生產線。（圖／路透社）



曹德旺還說，此外，工會制度的存在，勞資雙方的緊張阻礙了美國、歐洲製造業發展，這一難題很難處理，這是因為兩黨競選機制與競選綱領是勞資關係緊張的主要根源，這一問題短期內無法解決，「現在一些產業鏈往東南亞轉移，但是現在的東南亞就像改革開放之初的中國一樣，基礎設施很差，道路很差導致交通物流不暢，水電的供應也經常不穩定，而且要到另外一個地區重新設立一個工廠要至少兩三年的時間，這些都是企業要考慮到的成本。」

他認為，從中國的社會經濟環境看，中國經過40多年的改革開放，中國經濟和世界經濟相互交叉，你中有我、我中有你，全球供應鍊和產業鍊和中國脫鉤的話，對雙方都會帶來巨大的傷害，「現在放眼全世界，從俄羅斯、日本、韓國，再到歐洲、美國，全世界只有我們勤勞的中國工人還在認真做事。」

曹德旺強調，在短期內，全球產業鏈很難找到替代中國的經濟體或者解決辦法，全球產業鏈無法、不會與中國脫鉤，「同時，我們也必須反省，隨著勞動力成本的升高、貿易摩擦等因素影響，中國製造業的成本在上升，中國製造正在國際上失去原有的競爭力，出現了產業鏈向東南亞轉移的現象。製造業競爭力的下降，會引起國家競爭力的下降，這必須引起我們全體中國人的反省。」