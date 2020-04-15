疫情衝擊「無薪假人數」大增　保險專家建議：就算失業…3種保單不能停！

▲保險專家提醒，人身保險是基本且必要的保障，不該為了想省小錢而捨棄。圖為民眾於藥局前排隊搶購口罩。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未停止，衝擊經濟發展，「無薪假」人數持續上升，尤其旅遊業、餐飲業和服務業受疫情波及損失最大，恐超越金融海嘯時期。保險專家提醒民眾，即使失去工作，仍不建議停掉傷害險、醫療險和壽險，以免在失業期間沒有收入，遇上問題時連保險金也沒得申請。

宏泰人壽保全部協理丁淑珍解釋，上班族在職場工作時，通勤交通路段發生意外傷害事故，勞工保險可以申請理賠，但離開了職場後，若遭遇意外事故就是自己的事情，因此仍要準備傷害險的保障，尤其傷害險是較便宜的保障型基本商品。

「醫療險的道理亦同。」丁淑珍說，民眾多半認為有全民健保，失業時就不需要再繳交一筆醫療險的保費，但若生病的項目屬於開銷金額大、或全民健保沒有補助的自費項目，在失業期間沒有固定收入，反而更沒有生病的本錢，為預防萬一，不應輕易放棄個人醫療險，為健康預留一份保障。

壽險方面，則是預留給家人保障。丁淑珍指出，以防萬一自己不幸身故時，能有一筆錢應急，至少在短期內不會讓家人的生活品質遭受巨大改變，「特別是身為一家之主的家庭支柱，遭遇不幸時能有一筆理賠金安置家庭，另一半不用急著賣房子，孩子受教育不影響，老人家的照護也不會改變。」

至於投保策略，丁淑珍建議，失業族群或沒有固定工作的斜槓青年可考慮選擇定期壽險、定期（一年期）醫療險，即可以「低保費」獲得「高保障」；至於傷害險本來就是短期保險，保費是以職業風險等級核計，相較之下較沒有保費高昂的問題。

需要注意的是，若民眾繳交保費卻成為每個月的壓力來源，就意味著保單可能不合適。丁淑珍解釋，正常以規避風險為前提的保單，應該是「低保費、高保障」的商品，不該成為每月支出的負擔。

此外，受疫情影響，若接受居家檢疫或隔離，或是新冠肺炎確診者，可檢具證明文件，向保險公司提出保費或保單借款（含保費自動墊繳）利息緩繳3個月的申請；若長期沒有固定收入，也可以將壽險保單向保險公司提出申請降低保額、變更為減額繳清保險或是展期定期保險，不至於完全失去保障。