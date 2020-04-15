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三商美邦人壽Q1獲利「逆勢年成長31倍」！三大因素助益　美元壽險保費年增43%

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▲▼三商美邦人壽。（圖／記者周宸亘攝）

▲三商美邦人壽獲利逆勢成長31倍。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊絡懸／台北報導

三商美邦人壽15日公布2020年第一季財報自結數，在實現金融資產資本利得、避險成本下降及美元升值致匯兌收益較2019年同期增加助益下，第一季稅後淨利達6.4億元，較2019年同期0.2億元大幅成長31倍，每股稅後盈餘（EPS）為0.27元。

三商美邦人壽今年首季新契約保費較2019年同期增加，其中，美元傳統壽險新契約保費表現亮眼，較2019年同期成長43%；投資型商品也有5.4%成長，此二項商品均有助於降低外匯避險需求。

此外，第一季新契約等價保費率（FYPE/FYP）達44%，較2019年同期成長。三商美邦人壽指出，公司持續透過實踐銷售策略，穩定朝推廣長年繳與保障型商品目標邁進。

因應全球新冠肺炎（COVID-19）疫情造成的經濟波動與市場變化，三商美邦人壽除了穩健資產配置、強化投資績效外，也持續推動高保障的價值型商品、定期健康險及期繳投資型商品，提供保戶穩健保障與理財規劃。

展望未來，三商美邦人壽表示，期許以專業服務成為保障型與投資型商品的專家，同時更著重於提升客戶體驗、落實公平待客原則，延續「優化財務結構」、「深化客戶體驗」、「強化風控法遵」等三化策略方向，並持續朝向「最能創造價值的專業壽險公司」企業願景邁進。

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