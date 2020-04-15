共軍遼寧艦南海操演　美國軍機4月第8度經台灣海域偵蒐

▲美軍偵察機經台灣南部偵搜。（圖／翻攝推特「飛機守望」）

記者黃巈禾／台北報導

中國解放軍遼寧號航母艦隊日前才現身台灣東海岸，編隊航行一路南下，朝向南海進行遠海長訓，美軍繼14日派遣RC-135W戰略偵察機及P-3C反潛機前往南中國海偵搜後，根據推特「飛機守望」（Aircraft spots）15日公佈最新資訊顯示，一架美軍RC-135W戰略偵察機上午現身台灣南部海域。

新冠肺炎疫情延燒全球，共機軍艦不時擾台，分別在2月9日、10日、28日，以及3月16日，針對台灣海峽、東部外海及西南方防空識別區，進行軍機與軍艦騷擾。

根據推特「飛機守望」公布的資訊，自3月25日以來，美國共12次現身台灣南部海域附近，而這一次是美國軍機自4月以來第8度出現周邊空域。

第1次是3月25日EP-3E電子偵察機；第2次為3月26日B-52轟炸機、KC-135加油機；第3次是3月27日的B-52轟炸機、RC-135U電子偵察機；第4次為3月31日的P-3C反潛機。

第5次為4月8日的RC-135U電偵機；第6次是4月10日RC-135U電偵機；第7次是4月11日EP-3E電偵機；第8次是4月12日的EP-3E電偵機。

第9次是4月13日上午美國空軍RC-135W戰略偵察機現身巴士海峽與南海一帶上空；第10次為同日接近中午時，海軍P-3C獵戶座偵察機現身南海北部海域上空；第11次是4月14日同樣是P-3C；第12次是4月15日RC-135W電偵機。

4月迄今，美國軍機自4月以來第8度出現台灣周邊空域，從4月10日開始連續6天7次。國防部發言人史順文少將表示，有關台海周邊海空域，國軍都全程掌握。