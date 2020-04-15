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蓬佩奧：要從「根本」改變WHO　針對隱匿疫情…會對相關國家究責

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▲▼ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／路透）

▲蓬佩奧表示要從根本改變WHO。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧14日表示，美國正尋求「從根本上改變」世界衛生組織，「世衛在歷史上曾經做過有益的事，但如今卻沒辦法做好。」蓬佩奧也指出，美國同時也會追究中國政府因為新冠肺炎疫情，造成國內人民健康安全、經濟衝擊的責任。

蓬佩奧（Mike Pompeo）接受媒體訪問時表示，美國正尋求「從根本上改變」世界衛生組織（WHO），「世衛在歷史上曾經做過有益的事，但如今卻沒辦法做好。」蓬佩奧說，美國必須改變現狀，或做出一個不同的決定，確保WHO會確實發揮保護世界衛生的義務。

3月底時，曾有國會議員提案，要求對中國政府隱匿新冠肺炎疫情，對美國與全球造成的健康傷害、經濟損失等，提出賠償。對此蓬佩奧表示，所有紀錄最終都會得到確認，那些應該對生命、經濟損害負責的人、政府都會被究責。

美國總統川普14日也宣布暫停資助WHO，這對WHO可說是不小的衝擊，因為美國是WHO目前最大的資助國，它在2019年向WHO捐助了4億美元。

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