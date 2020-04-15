川普2天內公布解封計畫…最快5/1復工！衛生顧問狠潑冷水：太樂觀

▲川普認為最快5/1可以復工。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普14日信心表示，美國部分州有希望在5月1日復工，不過白宮衛生顧問佛奇卻認為，這個目標太過樂觀，美國還沒有準備好，且並非全面復工，而是該依照行業別分階段進行。

川普（Donald Trump）在記者會中表示，現在已經非常接近復工的時間，「我很快就會對各州州長發表演說，然後我會授權給他們，以最適當的方法在適合的時間，對他們的州實行強而有力的復工計畫。」川普強調，這一天已經非常接近，但基於各州狀況不同，只能說可能會在5月1日左右復工。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也透露，川普將在2天內發布復工指導方針的重要聲明。對此，白宮衛生顧問佛奇（Anthony Fauci）倒認為，這個復工目標太過樂觀，因為美國現在仍缺乏有效的檢測與追蹤流程，「我們還沒準備好。」

佛奇解釋，衛生單位必須有一系列流程，能夠快速檢測新冠病毒、隔離確診病例、追蹤可能感染者之後，才有可能解除社交距離限制。尤其復工應該依照行業別分階段進行，並非一口氣全面復工。

根據約翰霍普金斯大學即時統計數據顯示，美國新冠肺炎確診病例超過60萬，死亡人數達2萬6000人，其中7905例死亡集中在紐約市。

"We're very close to completing a plan to open our country." pic.twitter.com/xnV4XxwnjL — The White House (@WhiteHouse) April 13, 2020

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