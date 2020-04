川普2天內公布解封計畫…最快5/1復工！衛生顧問狠潑冷水：太樂觀

▲川普認為最快5/1可以復工。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普14日信心表示,美國部分州有希望在5月1日復工,不過白宮衛生顧問佛奇卻認為,這個目標太過樂觀,美國還沒有準備好,且並非全面復工,而是該依照行業別分階段進行。

川普(Donald Trump)在記者會中表示,現在已經非常接近復工的時間,「我很快就會對各州州長發表演說,然後我會授權給他們,以最適當的方法在適合的時間,對他們的州實行強而有力的復工計畫。」川普強調,這一天已經非常接近,但基於各州狀況不同,只能說可能會在5月1日左右復工。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)也透露,川普將在2天內發布復工指導方針的重要聲明。對此,白宮衛生顧問佛奇(Anthony Fauci)倒認為,這個復工目標太過樂觀,因為美國現在仍缺乏有效的檢測與追蹤流程,「我們還沒準備好。」

佛奇解釋,衛生單位必須有一系列流程,能夠快速檢測新冠病毒、隔離確診病例、追蹤可能感染者之後,才有可能解除社交距離限制。尤其復工應該依照行業別分階段進行,並非一口氣全面復工。

根據約翰霍普金斯大學即時統計數據顯示,美國新冠肺炎確診病例超過60萬,死亡人數達2萬6000人,其中7905例死亡集中在紐約市。

"We're very close to completing a plan to open our country." pic.twitter.com/xnV4XxwnjL