2女胸悶一照CT「肺全白了」　腿軟：我得新冠肺炎？…醫生揭是消毒液惹禍

▲2女濫用消毒液慘患病。（圖／翻攝自快科技）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省鄭州市兩位女子日前突然頭暈、呼吸不暢，驚覺不對趕緊到醫院就診，結果一照胸部CT竟發現肺部呈毛玻璃狀。醫生看到片子當場嚇呆，「和新冠肺炎的CT表現一樣。」不過，醫生謹慎的進一步診斷，發現病人似乎並非染疫，經詢問才確認原來是消毒液惹禍。

據《快科技》報導，近日，張姓女子和王姓女子到醫院就診，結果胸部CT顯示呈毛玻璃狀，和新冠肺炎的CT表現基本一模一樣。主治醫生李鳳芝透露，「病人都是以頭暈、乏力、悶氣入院的，在疫情期間，常規查了胸部CT，結果顯示呈毛玻璃狀。」

但是，兩人並沒有發燒及咳嗽、呼吸困難等症狀，也未在發熱門診就診。李鳳芝認為，從CT來看非常像新冠肺炎，但是病人的接觸史、症狀表現，包括血象是不符合的。

▲胸部CT。（圖／翻攝自快科技）

最後，醫生詢問後確認，因為病人在家裡濫用「84消毒液」，從而患上過敏性肺泡炎（extrinsic allergic alveolitis）。醫生表示，通過詢問發現，她們在對84消毒液配比時，只是加點水一混，就在屋裡消毒，消毒以後又沒有開窗通風，長時間吸入了高濃度的84消毒液，就引起了肺部損傷。

醫生建議，患者把房間裡的消毒液全換成酒精。目前，兩位患者複查，已經基本康復。

據悉，「84消毒液」這款消毒液多年來在大陸市場販售，疫情期間特別大賣，1984年由北京第一傳染病醫院（地壇醫院的前身）研發，能殺除各類肝炎病毒。後來，經北京市衛生局組織專家鑑定，更名為「84消毒液」，主要原料是次氯酸鈉，容易生成「鹽酸」，濃鹽酸對眼睛和呼吸道都有損害。

►戴口罩也要記得保養