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鎖定你的健康志向！全家新品引進日本熱銷「超級大麥」　網大推：「很驚豔！」

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▲▼ 超級大麥,健康飲食,全家便利商店,FamilyMart,健康志向。（圖／全家便利商店提供）

▲全家便利商店FamilyMart看準健康飲食趨勢，引進日本最夯的機能性大麥「超級大麥」，引發網友熱烈討論。（圖／全家便利商店提供，下同）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續衝擊，而現代人不只重視食安，工作忙碌、生活步調快，令人壓力山大，也讓飲食健康越來越受重視，全家便利商店FamilyMart以「健康志向」為核心概念，首度引進日本最夯的機能性大麥「超級大麥」，8項豐富的超級大麥鮮食系列商品，皆符合「Clean Label（潔淨標章）」。在網友之間引發熱烈討論，也成為不常開伙的小家庭、上班族們的健康飲食首選。

超級大麥到底有多「厲害」呢？比起一般大麥，超級大麥抗性澱粉高、膳食纖維增加了10%，每100公克的超級大麥，就含有22克膳食纖維，比白米多了31倍、更是比糙米多了5.4倍！近年來許多研究指出「膳食纖維」就是腸道健康的關鍵，衛生福利部建議13歲以上每日應攝取25～35克膳食纖維，但根據國民營養調查的數據顯示，一般人每天攝取的膳食纖維僅介於15～18克之間。膳食纖維攝取不足，首當其衝的就是腸胃道功能，台灣有1/4的人受便秘問題所苦，也成為台灣人在意的健康問題前三名。

▲▼ 超級大麥,健康飲食,全家便利商店,FamilyMart,健康志向。（圖／全家便利商店提供）

▲▼ 超級大麥,健康飲食,全家便利商店,FamilyMart,健康志向。（圖／全家便利商店提供）

▲▼ 超級大麥,健康飲食,全家便利商店,FamilyMart,健康志向。（圖／全家便利商店提供）

▲便當、握沙拉都加入高膳食纖維的超級大麥，就算外食也能吃得營養又滿足。

全家便利商店超級大麥商品豐富多樣，「迷迭香烤雞彩便當」使用綠色蔬菜、含有超級大麥及台灣紅藜穀物飯，吃巧也能吃飽；「馬鈴薯洋芋起司握沙拉」有多種蔬菜、馬鈴薯、地瓜、南瓜丁，增加口感、擁有自然甜味，搭配法式芥末籽醬、裹進墨西哥餅皮，營養價值高；每天下午坐在辦公桌前總是昏昏欲睡？超級大麥麵團包入彩豆沙餡的「每日麥多多麵包」、夾入超級大麥紅豆餡的磅蛋糕「紅豆大麥蛋糕棒」健康與美味兼具，是上班族最完美的下午茶點；「優質高級大麥飯」則是用台灣台南11號米與超級大麥調配，頗具口感，方便小家庭準備晚餐。

▲▼ 超級大麥,健康飲食,全家便利商店,FamilyMart,健康志向。（圖／全家便利商店提供）

▲▼ 超級大麥,健康飲食,全家便利商店,FamilyMart,健康志向。（圖／全家便利商店提供）

▲「日式胡麻雞肉超級大麥飯糰」、「柴魚乳酪超級大麥飯糰」二款皆是日本暢銷風味，份量紮實、口味層次豐富，甫上市就在PTT引發討論，好評不斷。

而這波「超級鮮食」中，尤以「日式胡麻雞肉超級大麥飯糰」、「柴魚乳酪超級大麥飯糰」、「蕃茄雞肉大麥濃湯」搶先衝出人氣。已在日本暢銷的「日式胡麻雞肉超級大麥飯糰」，足量雞肉絲拌入濃郁的日式胡麻醬，香氣四溢、讓人一口接一口；同樣是日本暢銷風味的「柴魚乳酪超級大麥飯糰」，蜜汁柴魚搭配滿滿乳酪丁，滋味鹹甜、層次豐富；這系列中唯一的一款湯品為蕃茄雞肉大麥濃湯，以雞骨、蕃茄、高麗菜熬製湯頭，再加入超級大麥、雞腿肉丁、紅腰豆等9種豐富食材，給你滿滿的營養跟飽足感。

▲▼ 超級大麥,健康飲食,全家便利商店,FamilyMart,健康志向。（圖／全家便利商店提供）

▲蕃茄雞肉大麥濃湯含9種豐富食材，網友大讚超值。

購買外食的時候最擔心調味過重、容易膩口，PTT上就有網友針對全家推出的「超級大麥」系列分享自己的心得，「日式胡麻雞肉超級大麥飯糰吃起來很清爽，超級大麥咬起來QQ的口感，整體調味剛剛好！大推！超好吃！」、「柴魚乳酪超級大麥飯糰乳酪配上美乃滋、大麥粒、柴魚片，鹹甜鹹甜～會回購」、「微波後乳酪有點融化，超好吃」，心得文下方更引來同好回覆「被文章燒到買來吃，乳酪很多很滿足～飯糰口感也很好，很驚豔啊」。熱湯控先別失望，超級大麥系列中唯一一款湯品「蕃茄雞肉大麥濃湯」也讓網友讚到不行，「昨天買比想像中更好喝！再加入超級大麥飯糰，很適合晚餐吃健康！」、「蕃茄味有點偏酸、反而沒那麼易膩」。

無論工作有多忙碌、孩子今天有多皮，都要以健康為優先，想要安心又健康的飲食，你更便利的選擇，現在就到全家便利商店享受暢活纖食「全家健康志向－超級大麥」。

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