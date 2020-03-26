宵夜就來全家挖寶囉！用銅板價創造「專屬美味」　冷凍／冷藏媽媽煮藝美食、日式烤飯糰任你配

▲想不到宵夜要吃什麼，就到全家挖寶吧！（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

每天到了晚上十點，肚子總是不爭氣地響起，就算要減肥，也要「吃飽才有力氣減肥！」。但是宵夜吃什麼，卻是身在美食王國台灣的一大困擾，這時候想要快速、便利卻能嚐到各種美味，不妨到巷口的全家便利商店挖寶吧！不管是隨手杯裝的「媽媽煮藝」系列、手作感日式烤飯糰以及平口封系列，全部都是銅板價格，只要透過簡單搭配，再加上一分半的幸福等待時間，就能在全家裡面組合出自己的宵夜專屬美味，而且樣式種類超多，就算一個月也不會吃到重複組合唷。

▲只需要短短微波時間就能享受到美味宵夜。

全家便利商店為了讓冷凍／冷藏的美食能更方便食用，各自以杯裝、盒裝等更便利食用的包裝型態，提供給消費者不同的選擇，推出一系列「杯裝主食媽媽煮藝」商品，有嚴選台南11號米製成的肉絲蛋炒飯、火腿玉米炒飯、來自日式配方的蕃茄肉醬義大利麵、奶油雙饗義大利麵、青醬雞肉義大利麵以及異國風味濃厚的泰式打拋燴飯、韓式炸醬麵、韓式辣炒雞、韓式泡菜燒肉拌飯主食商品，皆以杯裝好拿取的設計，只要微波一分半鐘，就能輕鬆享用熱騰騰的媽媽味，而且小份量包裝，方便消費者自由搭配，不管是作為正餐或點心，都是美味又方便好選擇。

如果想要有飽足感的話，日式烤飯糰也絕對是CP值超高的好選擇，以兩段式高溫雙面烘焙讓米飯微焦卻不乾硬，吃起來就像在居酒屋吃到的手作感一樣，搭配啤酒就有一種炭香微醺感，口味共有日式雞五目、燒肉牛五肉、薑燒豚肉可以選擇；此外，如果只是想要讓嘴巴幸福一下，不想要吃太飽的話，近日推出的平口封系列商品，有各種副食包括日式漢堡排、鐵板烤豆腐、江浙烤麩、台式炸豆腐、溏心蛋洋芋沙拉、義式奶油馬鈴薯、鮪魚乳酪沙拉以及涼拌牛蒡，絕對能找到自己喜歡的味道。

▼有各種類型副食的平口封系列，不管是解饞或是搭配主餐都是好選擇。

▼表皮微酥的日式烤飯糰共有燒肉牛五花、日式雞五目以及薑燒豚肉三種口味。

▼只要銅板價就能輕鬆享用「媽媽煮藝」系列美食。

而除了單吃就美味以外，也可以透過各種組合找到屬於自己專屬的味道，例如用媽媽煮義的肉絲蛋炒飯，配上鐵板烤豆腐，就變成一道超大份量的主餐；或是將肉醬義大利麵佐上日式漢堡肉，變成一道西式風味的餐點，透過主食加上平口封系列商品的組合，就能達到口感、層次豐富的料理，不管是直接享用，或是放到冰箱做備料，只要透過短短的微波時間，就能期待從裡面端出來的幸福滋味，現在就到全家便利商店組合出屬於自己的「宵夜配方」，用一分半的微波時間讓幸福滿滿吧。

▼平口封系列再搭配媽媽煮藝，瞬間就能端出高檔好料。