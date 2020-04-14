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日本眾議員歌舞伎町「歡愉」120分鐘高喊「想當狗被綁」　謊稱：我去修眼鏡

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高井對於安倍政府的防疫政策多有批評。（圖／推特）

▲高井崇志對於安倍政府的防疫政策多有批評。（圖／推特）

圖文／CTWANT

受到新冠肺炎的影響，日本東京7日發布緊急狀態宣言，東京就籠罩在一片「外出自肅」氛圍中，不過日本在野的立憲民主黨國會議員高井崇志，卻被抓到，9日晚間曾走訪歌舞伎町一家提供性服務的店家，一待就是120分鐘。高井接受週刊訪問時，謊稱到歌舞伎町修理眼鏡，但當記者秀出他邀女性一起吃飯的通訊留言後才坦承有去「消費」。

日眾議員無視「外出自肅」逛歌舞伎町「摸摸茶」。（圖／推特）

身為在野黨議員，高井對於安倍政府的防疫措施多次抨擊，例如安倍日前宣布將動用466億圓（約新台幣131億元），發給每戶2枚紗布口罩，高井就批評，用466億圓來買口罩即可。今年2月中旬，鑽石公主號爆發群聚感染時，他也批評安倍2月1日到11日之間，連續9天與友人和企業人士聚餐，根本是缺乏危機意識，但是高井卻被日本兩大週刊「週刊新潮」和「週刊文春」報導逛歌舞伎町的消息。

日本兩大週刊「週刊新潮」和「週刊文春」雙雙報導高井逛花街的消息。（圖／news.nifty.com）

 ▲日本兩大週刊「週刊新潮」和「週刊文春」雙雙報導高井逛花街的消息。（圖／news.nifty.com）

報導指出，4月9日，也就是政府發布緊急狀態宣言後的隔2天，高井被目擊前往歌舞伎町尋歡。當時他進入一家「摸摸茶」店，店裡的女員工以穿著高中制服聞名，這家店的前40分鐘可以有多名女性輪流服務，報導稱，高井似乎很喜愛第1位幫他服務的女性，後來又加點了2次，在店裡度過了十分「歡愉」的120分鐘。

週刊新潮引述店裡女員工的說法，表示高井過程中十分亢奮，還高喊「想當一條狗」、「想被踐踩」、「希望能玩綑綁遊戲」，當時高井自稱從事IT產業，還問幫他服務的女員工要不要當他秘書，店內女員工事後得知他是眾議員的身分後相當訝異。

週刊新潮和週刊文春事後都訪問了高井，他起謊稱是去修理眼鏡，順道視察一下現況，結果被拉進店內，還推說沒做什麼，不記得在待了多久，不過在面對記者一再追問，甚至拿出證據後，高井承認自己的行為太輕率，他在接受週刊文春訪問時也表示「已在反省中」。

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