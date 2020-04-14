北韓前線部署米格29戰機　間隔16天再進行武器試射行動

▲ 金正恩此前視察戰術誘導武器試射。（圖／朝中社）

記者楊庭蒝／綜合報導

北韓近來軍事行動頻頻，年初至今的武器試射活動就高達5次，空軍的飛行活動更達到平時的2至3倍之多。北韓官媒13日報導了金正恩視察米格29和Su-25組成的「航空軍追擊襲擊機連隊」，並給予整場演習高度的讚賞，目前北韓軍方擁有超過30架的米格29戰鬥機，並已將其中數架部署到前線。

南韓聯合參謀本部在14日宣布，觀測到北韓朝東海（日本海）發射多枚不明飛行物，目前推測為短程巡弋飛彈，射程約150公里，為今年第5次，距離上一次試射武器間隔16天。

First visual confirmation of Kh-29L (AS-14A Kedge) ASM in #NorthKorea service! pic.twitter.com/frj7O8JJhT — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) April 11, 2020

根據《朝鮮日報》報導，北韓在前線的行動逐漸活躍，將原本部署於平壤的數架米格29轉移至前線，應該是要對美國先前派遣RC-135S「眼鏡蛇球」（Cobra Ball）偵察機、E-8C「聯合星」（J-STARS）前往朝鮮半島上空，偵測北韓潛艇基地和潛艦動向的行動做出回應，削弱韓國、美國偵察資產的活動。

金正恩在視察航空軍追擊襲擊機連隊當天，北韓官媒還破例公開了米格29戰鬥機藉由模擬戰，發射R-73空對空導彈發射擊落敵方單位的畫面，從現場照片還可以發現Kh-29地對空導彈的身影，射程可以達10公里。