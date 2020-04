北韓前線部署米格29戰機　間隔16天再進行武器試射行動

▲ 金正恩此前視察戰術誘導武器試射。(圖/朝中社)

記者楊庭蒝/綜合報導

北韓近來軍事行動頻頻,年初至今的武器試射活動就高達5次,空軍的飛行活動更達到平時的2至3倍之多。北韓官媒13日報導了金正恩視察米格29和Su-25組成的「航空軍追擊襲擊機連隊」,並給予整場演習高度的讚賞,目前北韓軍方擁有超過30架的米格29戰鬥機,並已將其中數架部署到前線。

南韓聯合參謀本部在14日宣布,觀測到北韓朝東海(日本海)發射多枚不明飛行物,目前推測為短程巡弋飛彈,射程約150公里,為今年第5次,距離上一次試射武器間隔16天。

First visual confirmation of Kh-29L (AS-14A Kedge) ASM in #NorthKorea service! pic.twitter.com/frj7O8JJhT