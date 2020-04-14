阿姨當校長！他輕鬆保送國立大學　連評審都是自己人

▲許維純涉嫌護航外甥（紅圈者）考證照，還讓外甥私下進考場練習。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

師鐸獎得主，達德商工校長許維純遭爆任用胞妹、妹婿擔任學校財務管理要職，投訴人B老師還指控，校長的妹妹多次要求老師指導她的兒子考照，更明示、暗示老師們必須給予高分，好讓兒子錄取教育部的繁星計畫，讓他們敢怒不敢言。

B老師表示，該校另名也曾獲師鐸獎的黃姓實習主任指導、辦理2017年「飲調乙級技能檢定」，卻讓校長外甥提早知道考場位置，還私自讓他進入考場實作練習，考試時學校更違法聘用校長外甥的李姓補習班老師擔任監評人員。

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後來校長外甥果然順利通過考試、取得證照，並因此保送國立高雄餐旅大學。B老師指出：「校長家族護航親人的作法，依勞動部的迴避原則規定，這張有疑慮的證照應屬無效。」

▲達德商工另一名師鐸獎得主黃姓實習主任（前左1）也遭控替校長外甥護航。前排右1為校長許維純。（翻攝達德商工臉書）

全國私校工會理事長尤榮輝說，許多私校校長利用權勢作威作福，平時對教職員頤指氣使、惡言相向，教職員噤若寒蟬，私校敗壞案例極多，主管機關應有所掌握、監督。

對於有老師質疑校長護航外甥取得證照，許校長指出，證照考試均依照勞動部的法規辦理，且監評人員大部分都來自外部，這部分她認為黃姓實習處主任和外甥沒有問題，若經檢舉屬實，就依規定撤銷。



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