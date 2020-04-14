尖峰時間還能騎機車！50年老店緊鎖…直擊士林「淒涼慘況」　夜市降租留房客

圖、文／鏡週刊

4、5年前華燈初上的士林夜市每晚都人滿為患，如今卻相當慘澹，「像大南路廟口附近，平均都有60多攤傳統小吃聚集，狀況好的時候，想正常走路都很困難，可是現在連晚上用餐尖峰時間，摩托車都可以直接騎過去。」談起此次疫情的衝擊，士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山這麼描述。

本刊實地走訪士林夜市，來到文林路上的士林加油站一帶，只見幾棟並排而立的透天店面，不約而同掛上招租布條，有的甚至高達2、3層樓高，更顯淒涼；沿路而行，零星的空蕩店面錯落兩旁，與尚且苦撐經營的店家形成對比。

轉進士林陽明戲院旁的安平街小巷裡，店家十之八九都拉下鐵門，就連50年老店辛發亭雪花冰也大門深鎖，對面服飾店店員說：「從2月開始，這裡就幾乎沒什麼人來，很多店家不是退租就是歇業了，就連辛發亭也因人潮變少，公休時間變得不一定，究竟什麼時候會開，也沒人知道。」

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一位在士林夜市入口處擺服飾攤的老闆向本刊表示，自己的極限是苦撐到6月，若情況沒有好轉，就會果斷出場，「大家都說只要天氣一熱，病毒存活時間會變短，端午節（6月25日）是一個節氣，照道理講，疫情應該要控制下來才是，否則麻煩就大了。我們每個月還有租金要繳，不可能一直虧錢，無限制地租下去。」

更令人無奈的是，即便商家希望生意興隆，內心其實也很掙扎，蘇文山感嘆地說：「我們現在不會想用任何促銷方式來吸引人潮，或者去規劃什麼振興商圈的活動，因為只要一個確診者來過，那狀況只會更慘，如果是店家被傳染，甚至整個商圈要封起來，得不償失啦，所以至少疫情不能在商圈發生。」

「疫情爆發前，士林商圈的空店面約為80間，現在至少有上百間，像文林路上的康是美、劍潭捷運站旁的布列德麵包店，以及承德路上的麥當勞，最近都關了。」他提到，士林夜市的房東已全面降租1到3成，只盼幫助店家撐過疫情，「因為房東都知道現在士林夜市沒什麼人，更重要的是，一旦房客退租了，要找到下一個租客恐怕要花很長時間，那倒不如大家共體時艱，一起把疫情撐過去再說。」



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