捐口罩一句「Errrr…」戰翻　她點出台灣有8點「值得新加坡羨慕」

圖文／鏡週刊

新加坡總理夫人何晶日前臉書轉載台灣將捐助口罩新聞，貼文一句「Errrr…」（呃...），意味不明的發言引發台灣網友不滿洗版，更掀起台灣與新加坡兩國網友隔空激戰，該篇貼文迄今累積2.1萬筆留言，成為連日新聞版面焦點。台灣知名翻譯家、出版家顏擇雅直言，新加坡人向來對台灣有優越感，但台灣有8點值得新加坡人羨慕。

顏擇雅昨（13日）晚間在臉書發文表示，新加坡人看台灣有一點優越感很合理，畢竟新加坡人均GDP比台灣高很多，不過台灣其實有一些地方值得新加坡人羨慕，她也列舉8點如下。

請繼續往下閱讀...

其一，台灣都市捷運準時；其二，台灣豪宅住的是台灣人，反觀新加坡多為政府以超低稅吸引而來的外國富豪，導致新加坡人在自己國家反而像是二等公民；第三，台灣小學生的學業壓力相對小。

第四，台灣人會說英文的比例雖然較少，但講的英文是英美加澳紐人聽得懂的英文；第五，台灣人不會因為批評政府施政，而被官員控告毀謗或判賠鉅款；第六，台灣納稅人不用繳給政府官員全世界數一數二的高薪。

第七，台灣人薪資不會被超開放的移民移工政策導致往下壓；第八，台灣阿公阿嬤的語言雖然同樣被打壓過，但沒有像新加坡打壓程度徹底，且台灣這方面已成過去式，但在新加坡仍是現在進行式。

儘管為台灣說話，但顏擇雅也不忘提醒，新加坡值得台灣人羨慕的地方確實很多，不過最後她開玩笑地說，光是李家人內鬥連續劇足以當新加坡人好幾年茶餘飯後的八卦，劇情高潮迭起，就已經很讓她羨慕了。



更多鏡週刊報導

新加坡總理夫人「Errrr......」惹議 溫朗東點出星台兩國不同

星總理夫人改口「永遠感謝台灣」 狂刷表情符號引臆測

吳鳳曝光譚德塞黑歷史 靠「超大咖好友」撐腰進WHO

新加坡人看台灣，有一點優越感是合理的，畢竟他們的人均GDP 真的高很多。但是，台灣還是有幾點值得新加坡人羨慕 : 1. 台灣的都市捷運是準時的。 2.... 由顏擇雅發佈於 2020年4月13日 星期一

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～