　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捐口罩一句「Errrr…」戰翻　她點出台灣有8點「值得新加坡羨慕」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

顏擇雅點出新加坡人向來對台灣有優越感，但台灣至少有8點值得新加坡人羨慕。圖為示意圖。

圖文／鏡週刊

新加坡總理夫人何晶日前臉書轉載台灣將捐助口罩新聞，貼文一句「Errrr…」（呃...），意味不明的發言引發台灣網友不滿洗版，更掀起台灣與新加坡兩國網友隔空激戰，該篇貼文迄今累積2.1萬筆留言，成為連日新聞版面焦點。台灣知名翻譯家、出版家顏擇雅直言，新加坡人向來對台灣有優越感，但台灣有8點值得新加坡人羨慕。

顏擇雅昨（13日）晚間在臉書發文表示，新加坡人看台灣有一點優越感很合理，畢竟新加坡人均GDP比台灣高很多，不過台灣其實有一些地方值得新加坡人羨慕，她也列舉8點如下。

請繼續往下閱讀...

其一，台灣都市捷運準時；其二，台灣豪宅住的是台灣人，反觀新加坡多為政府以超低稅吸引而來的外國富豪，導致新加坡人在自己國家反而像是二等公民；第三，台灣小學生的學業壓力相對小。

第四，台灣人會說英文的比例雖然較少，但講的英文是英美加澳紐人聽得懂的英文；第五，台灣人不會因為批評政府施政，而被官員控告毀謗或判賠鉅款；第六，台灣納稅人不用繳給政府官員全世界數一數二的高薪。

第七，台灣人薪資不會被超開放的移民移工政策導致往下壓；第八，台灣阿公阿嬤的語言雖然同樣被打壓過，但沒有像新加坡打壓程度徹底，且台灣這方面已成過去式，但在新加坡仍是現在進行式。

儘管為台灣說話，但顏擇雅也不忘提醒，新加坡值得台灣人羨慕的地方確實很多，不過最後她開玩笑地說，光是李家人內鬥連續劇足以當新加坡人好幾年茶餘飯後的八卦，劇情高潮迭起，就已經很讓她羨慕了。

 


更多鏡週刊報導
新加坡總理夫人「Errrr......」惹議　溫朗東點出星台兩國不同
星總理夫人改口「永遠感謝台灣」　狂刷表情符號引臆測
吳鳳曝光譚德塞黑歷史　靠「超大咖好友」撐腰進WHO

新加坡人看台灣，有一點優越感是合理的，畢竟他們的人均GDP 真的高很多。但是，台灣還是有幾點值得新加坡人羨慕 : 1. 台灣的都市捷運是準時的。 2....

顏擇雅發佈於 2020年4月13日 星期一

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
快訊／「大蕭條」以來最慘重衰退！　IMF：今年全球經濟將萎縮
美返台1家4口偷跑重罰170萬　基隆「確診夫妻」超委屈！律師
捐口罩「Errrr…」戰翻　她點出台灣8點「值得新加坡羨慕」
旅美夫妻、珊瑚公主號染疫4人「醫療費0元」！陰性要付5.1萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好切心！藍營內鬼助罷韓　韓國瑜憔悴曝：好幾個夜晚都睡不好…

捐口罩一句「Errrr…」戰翻　她點出台灣有8點「值得新加坡羨慕」

線上看「無牆美術館」！國美館APP線上導覽增新功能　戶外展區近百件作品

明知故犯！珊瑚公主號返台集中檢疫需自費　採檢+隔離每人5.1萬

「兒童口罩4尺寸」一張圖看差異在哪！僅小童立體口罩可網路買

旅美夫妻、珊瑚公主號4人染疫醫療費0元！陰性隔離+採檢要付5.1萬

《最後的晚餐》只剩耶穌一人　烏克蘭防疫宣導文藝爆表

下班注意！今晚水氣增「雨區出爐」　明起大回暖...下波變天時間曝

「0新增確診」超振奮！國際網紅讚台灣總統：為自己國家安全做出最棒措施

以為女兒口罩夠用...她熱心分送30片！局勢意外逆轉　無助媽超自責

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

好切心！藍營內鬼助罷韓　韓國瑜憔悴曝：好幾個夜晚都睡不好…

捐口罩一句「Errrr…」戰翻　她點出台灣有8點「值得新加坡羨慕」

線上看「無牆美術館」！國美館APP線上導覽增新功能　戶外展區近百件作品

明知故犯！珊瑚公主號返台集中檢疫需自費　採檢+隔離每人5.1萬

「兒童口罩4尺寸」一張圖看差異在哪！僅小童立體口罩可網路買

旅美夫妻、珊瑚公主號4人染疫醫療費0元！陰性隔離+採檢要付5.1萬

《最後的晚餐》只剩耶穌一人　烏克蘭防疫宣導文藝爆表

下班注意！今晚水氣增「雨區出爐」　明起大回暖...下波變天時間曝

「0新增確診」超振奮！國際網紅讚台灣總統：為自己國家安全做出最棒措施

以為女兒口罩夠用...她熱心分送30片！局勢意外逆轉　無助媽超自責

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

生活熱門新聞

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

她見限量版「台灣人的魂魄」求換貨　網暴動

夫妻住美30年返台確診！隔離費政府買單

緊急改口！住美30年女返台確診「用台灣健保」　指揮中心2.5hrs話鋒轉了

全球免費用！判讀「40分鐘→1秒」成大AI準確率92%

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

旅外確診13人曝！2730萬治療費政府買單

指揮中心：4/15起「4～8歲小童」立體口罩全面網購！

長大才知道親子丼「超殘忍真相」　網驚呆

基隆婦強行台北就醫！害6人送檢...恐怖結果出爐

快訊／0確診！新冠肺炎維持393例

更多熱門

相關新聞

2場聚會透露玄機　李佳芬主導「救夫計畫」曝光

2場聚會透露玄機　李佳芬主導「救夫計畫」曝光

面對罷韓情勢急轉直下，高雄市長韓國瑜即便脫離市議會總質詢戰場，仍深陷市政與防疫工作2頭燒，無心迎戰罷韓。本刊掌握，救夫心切的韓國瑜夫人李佳芬，為此跳到第1線，成為實際主導反罷韓的決策及執行者。

網怒嗆星國總理夫人…黃暐瀚這樣說

網怒嗆星國總理夫人…黃暐瀚這樣說

照顧病患染疫　護士回鄉下葬被拒絕

照顧病患染疫　護士回鄉下葬被拒絕

裹屍布鬼上街　印尼為防疫反效果

裹屍布鬼上街　印尼為防疫反效果

《全軍破敵：幕府將軍 2》限時免費

《全軍破敵：幕府將軍 2》限時免費

關鍵字：

鏡週刊東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

范瑋琪神隱3月「沒人能告訴我是誰」

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

一隻阿圓狂發限動「爆傑米鹿不結婚原因」

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

13歲少女懷孕「孩子爹是10歲男童」

新iPhone超香價1.2萬起

即／鈕承澤涉性侵女助理　一審判4年！

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面