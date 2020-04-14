線上看「無牆美術館」！國美館APP線上導覽增新功能　戶外展區近百件作品

▲國美館「藝術漫步APP」新功能上線，在家也可暢遊碑林廣場。（圖／國立臺灣美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

國立臺灣美術館開發「藝術漫步APP」新功能上線！4月起增加國美館園區「碑林廣場」線上導覽功能，其以「無牆美術館」為主要概念，由美術館建築本體延伸至館外，戶外作品共近百件，邀請民眾可透過線上或實際走訪美術館周邊地景。

由美術館建築本體延伸至館外的「碑林廣場」及「雕塑園區」，以「無牆美術館」為主要概念，在1994年~1997年陸續完成設置，戶外作品含括了50件書法碑帖及45件異材質雕塑，營造館內外相呼應、對話的整體藝術氛圍。

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英才路入口的「碑林廣場」因書法藝術及墨韻風貌，與周遭青綠園林相互輝映，受到遊客青睞，也是附近民眾生活休憩的熱愛景點。除了能沐浴於綠美化的園藝景觀外，呈現臺灣第一代先賢書法家等重要之手澤墨跡及多樣性的表現樣貌、以現代吹沙技術精工鐫刻而成的技藝也是園區重要特色。

▲由美術館建築本體延伸至館外的「碑林廣場」及「雕塑園區」，以「無牆美術館」為主要概念。（圖／國立臺灣美術館提供）

國美館「藝術漫步APP」增加全新線上導覽功能，除了透過APP功能鍵中「碑林廣場」的選項點選想了解的作品外，亦可在漫步經過作品時，使用手機照相或掃描功能，對準作品旁鐵製小標上的QRcode，即可深入了解50幅展品及名家介紹，在林園漫步中與各時代的作品互動。

防疫期間為降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心建議減少出入人潮擁擠場所。國美館表示，防疫期間不防「藝」，歡迎民眾多加使用「藝術漫步APP」線上導覽，或至美術館戶外空曠展區賞析近百件豐富作品。