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林佳龍被搞「正名計時器」　洪申翰酸國民黨：只敢當鄉民

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委洪申翰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

交通部長林佳龍支持將中華航空改名為「台灣航空」，避免China Airlines被誤以為是中國大陸的航空公司。國民黨推出「林佳龍改名計時器」，還說「笑你不敢」。對此，民進黨立委洪申翰反擊，國民黨把自己當鄉民。

洪申翰14日在臉書表示，看到國民黨這樣的操作，其實滿為國民黨感到可惜，很明顯的，這社會的價值跟認同在轉移中，這是很複雜的過程，很多不同的環節需要被考慮進來，需要很小心翼翼地處理。

▲▼國民黨推出「林佳龍華航改名計時器」。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨推出「林佳龍華航改名計時器」。（圖／翻攝國民黨臉書）

洪申翰指出，國民黨老態龍鐘，跟不上這個社會意識的轉移就罷了，現在這個公開的行動，甚至透露已自暴自棄、放棄想辦法跟上，最後只敢窩在旁邊嗆另一個政黨不敢真的改變，這很像馬拉松比賽，沒體力跑下去的，乾脆就放棄不跑，轉身去笑還在努力向前跑的選手也沒種跑完。

洪申翰批評，「明明也是選手的政黨，不努力跑，卻把自己當鄉民」，這議題不論過程中被處理的好壞或快慢，都掩蓋不了國民黨自我放棄跟上社會腳步，只敢在局外賭氣嗆聲的事實，尤其這些話，由國民黨代表改革的的數位計畫來呈現，更突顯這個黨本質不改，給再多新的工具，也只是拿來服務老舊的思想，而非回應年輕人對議題的期待。

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