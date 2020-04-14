華航改名有用嗎？　各國只認「機身編號」判別國籍

▲荷蘭駐台辦事處發文感謝台灣捐贈口罩。（圖／翻攝自荷蘭貿易暨投資辦事處FB粉絲專頁）



實習記者劉雪兒／綜合報導

台灣派華航送千萬片口罩前往歐美，被外界批評會被誤認為是中國大陸的航空公司，而掀起更名的討論。事實上，根據國際民航組織（ICAO）的規範，只要「航空器註冊編號」（俗稱，機身編號）沒有改變，即便把華航的「China」改成「Taiwan」，對其他國家而言，依舊屬於大陸的。

ICAO在1949年時通過了《航空器國籍標誌和登記標誌》，要求「一國一字母」以方便航空器的識別與管理，也就是各國將依照機身編號判別飛機的國籍。據了解，大陸原本想要打算以China的第一個字母「C」作為標誌，沒想到被加拿大（Canada）捷足先登，只好申請「B」作為首碼。

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直到1971年，北京作為聯合國的中國代表，加入了ICAO，成功以「B」作為首碼，而兩岸三地的民航機註冊編號的差異在於首碼後方的數字，大陸是「B-XXXX」、台灣是「B-XXXXX」、港澳則是「B-XXX」。值得一提的是，大陸目前編號為四位數字，但因為飛機數量大增，也出現以第三碼或第四碼為字母的情況。

據悉，對於華航更名相關議題上，總統府發言人張惇涵則表示，誠如行政院蘇貞昌院長所表示，行政院已經請責成交通部要求華航，在後續運送物資進行國際防疫合作時，在機身增加台灣的標誌，避免有所混淆。此外，她還說，由於涉及包括航權在內等各種事宜的協商安排，行政部門也將與立法院、社會各界持續討論。