爸媽別煩惱　竹市兒童口罩16日起販售增量3倍

▲藥局口罩排隊人潮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市出生率高、兒童人口比例高，自4月9日起新竹市99家健保藥局及3區衛生所販售兒童口罩數量增量加倍，由原200片（20人次）增為400片（40人次），兒童口罩仍銷售一空，新竹市政府持續向衛生福利部爭取再加量，16日起兒童口罩增量3倍為600片（60人次），盼能讓父母不再為買不到兒童口罩煩惱。

考量兒童上學配戴口罩的需要，民眾反應兒童口罩很難買到，新竹市政府積極努力向衛生福利部爭取兒童口罩配發量，於4月9日起，每間健保特約藥局及三區衛生所，每日販售兒童口罩量加倍為400片（40人次），16日起兒童口罩增量3倍為600片（60人次），讓父母不必再為買不到兒童口罩而煩惱。

每家健保藥局及三區衛生所憑健保卡可購買成人口罩14天9片，兒童口罩14天10片，不限身份證末碼，每人每14天購買1次，父母可持16歲以下兒童健保卡最多3位，購買兒童口罩，可以依照實際需要購買成人或兒童口罩，若14日內未購買，額度無法留到下周。



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