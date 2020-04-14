力推「愛之鯨」婚紗景點　葉匡時與美女主持人「逢場作戲」超靦腆

▲高雄市政府與《謝謝琳來了》主持群力推愛河婚紗景點。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

雖說新冠肺炎防疫正處在全民夙夜匪懈的階段，CDC更在清明連假期間發出景點旅遊警訊，請民眾不要前往人潮過於集中的11個景點，不過高雄市政府為推廣特色觀光，14日特別與網路節目《謝謝琳來了》主持群在愛河「愛之鯨」進行婚紗試拍，由副市長葉匡時、觀光局長邱俊龍與美女主持金莎、咪雅入境試拍，但2位平日嚴肅的市府官員第一次要與身穿低胸露背禮服的美女們入鏡瞬間變得相當靦腆，過程相當有趣。

▲副市長葉匡時與美女主持咪雅合照相當靦腆。（圖／記者洪正達攝）



葉匡時指出，愛之鯨緣由來自台灣夫妻所創立美國知名建築設計團隊「StudioKCA」，用塑膠廢棄物組裝而成，打造一座15公尺高，約七層樓的巨型座頭鯨環保裝置藝術，由於鯨魚是海洋中最大型的哺乳類動物，從愛河騰躍而出，喚起民眾對海洋垃圾污染及環境保護的重視，提醒我們愛地球外，更要愛周遭的人，愛之鯨設置於愛河成為新興打卡景點，更是絕佳浪漫婚紗拍攝景點。

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邱俊龍也表示，市府推動安心旅遊，月月有精彩，以月為主軸，3月為愛情月，4月則推出軍事觀光，高雄從日據時代起就有很深的文化底蘊，以鳳山、岡山、鼓山及左營串連出發，不管是烽火歲月遺留下來的古蹟，還是眷村文化見證時代歷史，各有特色的遊程及美食都值得一起到高雄「出去走走」。

▲號稱身高175的觀光局長邱俊龍，竟矮了高挑主持人金莎半個頭。（圖／記者洪正達攝）



首次與美女主持一同試拍婚紗，葉匡時顯得相當害羞，他也回憶1986年結婚時在台北中正紀念堂取景，距今已30多年，若是他太太知道今天跟美女主持一同拍婚紗，一定會說自己「不自量力」，不過一旁的主持人沈玉琳則開玩笑說「就跟太太說男人都是逢場作戲就好了」，葉匡時聽完大笑，希望新人可以多多來愛河取景，體驗高雄之美。

►我該答應女友嗎？