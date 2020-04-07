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黃子佼公開甜蜜婚紗照！孟耿如金色蕾絲長袖禮服，散發低調的閃耀光芒

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藝人黃子佼與孟耿如七年戀情修成正果，原訂4月中在寒舍艾美舉行婚宴，因為疫情關係決定延後舉行，3月30日是黃子佼生日，他與老婆孟耿如發佈日前拍攝的婚紗照，耿如身穿明星藝人喜愛的Nicole+Felicia婚紗禮服，輕靠在佼哥身上，讓裙擺自然散開顯得甜蜜又有氣勢。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這次的拍攝，黃子佼跟孟耿如請來好友攝影大師蘇益良操刀，拍攝中小倆口互動自然幸福，氣氛感染在場所有工作人員，新娘孟耿如身穿Nicole+Felicia金色訂製禮服，手上捧著花束，佼哥俏皮地拿著相機要捕捉耿如美麗的身影，畫面充滿小倆口平時趣味的互動氣氛。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

此次拍攝選穿的金色長袖婚紗也大有來頭，這件禮服選用法國進口的金色蕾絲，搭配含有真金成分的金色手工珠材，各個角度都閃耀，讓孟耿如在鏡頭下更顯得氣質不凡，背後帶點性感的露背設計，也展現出孟耿如的纖細身材。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

兩人正式成為夫妻，黃子佼感性地表示：「2013起相戀 、2018求婚後、2020的今晨，透過官方的手續，我們正式變夫妻，合法的陪伴彼此，走向另一段旅程，在人心惶惶時期，我倆也難免焦慮，無論是工作延宕，公私的節奏亂調。人算總不如天算，幸好我們有對方，眼前唯一篤定的，就是和妳走下去，雙手握著不嫌累，坐著對看不尷尬，永遠話題不缺乏，互相扶持與依靠，互相砥礪與進化，擦拭過往的塵埃，願為彼此而閃亮。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

孟耿如曾說，黃子佼對她來說，不僅是男友，也是心靈導師，更是最好的朋友：「我的心事，如果要聊，也是佼哥能夠理解。他的知識豐富，你可以一直從他身上得到很多不同的資訊、學到很多東西。而且佼哥也是從低潮走過來的人，在我開始講一些負能量話語的時候，會給我很多正向的能量，讓我不會往那個漩渦裡一直鑽，更有勇氣往下一步走。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

黃子佼建議大家要學習說服自己幸福，「我們不要太貪心，你怎麼可能讓全世界的觀眾喜歡我？可是只要有一個、二個、三個知音好友或閨蜜，或是家裏的仙人掌開了花，都是幸福」重點是在忙忙碌碌的生活中打開感官、放開心胸，去感受生活中的簡單美好。

 ※SANDY HSU

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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