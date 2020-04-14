　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白曉燕命案23年　侯友宜：做好治安才對得起受害者

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

23年前的今日發現了震驚全台的白曉燕案，白冰冰日前卻在粉絲團內收到網友的死亡恐嚇。對此，新北市長侯友宜14日表示，他不會忘記自己曾經身為治安的一員，現在身為新北市長，把治安做好，才對得起所有的受害者。

侯友宜上午受訪表示，白冰冰是一個受害者，每年到這個時間點，都是她最心痛的時刻，白曉燕一案當年引起治安最大的震撼，也讓治安受到各界的重視，改變警方維護治安的策略和方式，讓整個治安穩定到現在，白冰冰原本是一個受害者，她轉而變成正向力量，支持警察捍衛社會治安，讓他非常感動。

侯友宜表示，這麼多年來，白曉燕之死讓大家知道，治安是每一個人的責任，在一個這麼傷心的日子，永遠感念她為這個社會所作的犧牲和貢獻，「我們應該好好把治安做好，才對得起所有的受害者，不管何時何刻，我都記得曾經身為治安的一員，白冰冰是新北市的市民，身為市長應該照顧每一個市民，讓新北市的治安更好。」

白曉燕案發生期間，侯友宜為台北市刑警大隊大隊長，負責緝捕以陳進興為首的強盜殺人集團，1997年4月14日白曉燕在林口遭陳進興、高天民、林春生等人綁架後撕票。而在白曉燕忌日前夕，一名57歲雷姓女子，日前在白冰冰的臉書留言恐嚇，要她跟女兒一樣「死在水裡」，涉案雷姓女子遭警方依恐嚇、妨害名譽罪嫌法辦。

ET快訊
女王家前活春宮！黑衣女騎男友…警上前勸：要保持社交距離
嘉義後指部上校副旅長猝死　聚餐後一夜未醒
快訊／台商不配合居家檢疫「拒繳100萬罰金」　9筆土地遭查封
「月花20萬」快撐不住！　小甜甜列一長串花費明細
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

農委會投入73.53億紓困　農民薪資補貼上限每人每月2萬元

近7成5民眾支持「護照改TAIWAN」　時力推出封面設計比賽

收到18萬片口罩　瓜地馬拉總統推特感謝台灣

LIVE／疫情衝擊農業！「紓困陳時中」、陳吉仲挺農民談紓困振興

白曉燕命案23年　侯友宜：做好治安才對得起受害者

蘇貞昌要求送物資拿掉華航標誌　民眾黨：支持蘇院長「正名」

警踹少年頭還獲表揚惹議　侯友宜：支持函請地檢署認定

高市府首次視訊會議小插曲　簡報官員疑不熟悉設備「斷線」

蔡英文登上《富比士》原因　林楚茵：跟粉紅口罩一樣

華航更名？蔡其昌即時民調開跑1小時　網友壓倒性選擇曝光

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

自己的家自己造！趁沒人咬破沙發 柴瞇眼饋頭裝睡...爸崩潰：你個X蛋

農委會投入73.53億紓困　農民薪資補貼上限每人每月2萬元

近7成5民眾支持「護照改TAIWAN」　時力推出封面設計比賽

收到18萬片口罩　瓜地馬拉總統推特感謝台灣

LIVE／疫情衝擊農業！「紓困陳時中」、陳吉仲挺農民談紓困振興

白曉燕命案23年　侯友宜：做好治安才對得起受害者

蘇貞昌要求送物資拿掉華航標誌　民眾黨：支持蘇院長「正名」

警踹少年頭還獲表揚惹議　侯友宜：支持函請地檢署認定

高市府首次視訊會議小插曲　簡報官員疑不熟悉設備「斷線」

蔡英文登上《富比士》原因　林楚茵：跟粉紅口罩一樣

華航更名？蔡其昌即時民調開跑1小時　網友壓倒性選擇曝光

南投紫南宮因應疫情加辦捐血活動　籲民眾與土地公做公益

公狗GG臭摸摸！　獸醫示範「灌水球」沖出膿網全看呆

挽回使用者信心　Zoom公告：4/18起付費用戶可選資料中心區域

星級美味餐盒200元有找！飯店力拼「便當經濟」搶救業績

紓困補貼運輸業者及運將薪資　每人1月1萬元補助3個月

銷量減8成8　雷諾將退出中國合資公司「東風雷諾」股份

宜蘭市推線上文昌護佑祈福　「罩」平安+金榜題名

力推「愛之鯨」婚紗景點　葉匡時與美女主持人「逢場作戲」超靦腆

入境東京機場隔離「睡紙箱」　網友：紙板能隔開病毒嗎？

當郵政與藝術邂逅　Ruth Asawa紀念郵票發行中

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

夫婦住美30年發病回台「隔離費用政府買單」 蘇貞昌回應了

立委提案改國名英譯　2選1網壓倒性選擇曝光

韓粉：這麼好的一個市長！列6大政績嗆罷韓：罷X小

蔡英文登上《富比士》！台灣防疫被大讚明快成功

歐美返台「擬考慮集中檢疫」　趙少康爆罵陳時中

華航該改名？總統府說話了

同健保卡1日買2次？議員質疑販賣機出包　黃瀞瑩斥：買的是不同波

呂若瑟神父家鄉集體感染　駐教廷大使涉險千里送物資

口罩販賣機傳災情！健保卡資料遺失

被疫情擊落！挺韓五虎將「杏仁哥」曝慘況

快訊／星國總理夫人「呃...」惹議　蘇貞昌回應了！

不會網購口罩?　政院出手備好「四樣東西」專人服務

馬英九要求發現金　「紓困陳時中」打臉800億消費券

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

范瑋琪神隱3月「沒人能告訴我是誰」

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

一隻阿圓狂發限動「爆傑米鹿不結婚原因」

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

國道3車禍　1人噴飛慘死路邊

52歲包小松長跑14年婚了！娶回小13歲美女主播

歧視？旅台非裔沉默點頭…下句讓網哭了

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面