白曉燕命案23年　侯友宜：做好治安才對得起受害者

▲侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

23年前的今日發現了震驚全台的白曉燕案，白冰冰日前卻在粉絲團內收到網友的死亡恐嚇。對此，新北市長侯友宜14日表示，他不會忘記自己曾經身為治安的一員，現在身為新北市長，把治安做好，才對得起所有的受害者。

侯友宜上午受訪表示，白冰冰是一個受害者，每年到這個時間點，都是她最心痛的時刻，白曉燕一案當年引起治安最大的震撼，也讓治安受到各界的重視，改變警方維護治安的策略和方式，讓整個治安穩定到現在，白冰冰原本是一個受害者，她轉而變成正向力量，支持警察捍衛社會治安，讓他非常感動。

侯友宜表示，這麼多年來，白曉燕之死讓大家知道，治安是每一個人的責任，在一個這麼傷心的日子，永遠感念她為這個社會所作的犧牲和貢獻，「我們應該好好把治安做好，才對得起所有的受害者，不管何時何刻，我都記得曾經身為治安的一員，白冰冰是新北市的市民，身為市長應該照顧每一個市民，讓新北市的治安更好。」

白曉燕案發生期間，侯友宜為台北市刑警大隊大隊長，負責緝捕以陳進興為首的強盜殺人集團，1997年4月14日白曉燕在林口遭陳進興、高天民、林春生等人綁架後撕票。而在白曉燕忌日前夕，一名57歲雷姓女子，日前在白冰冰的臉書留言恐嚇，要她跟女兒一樣「死在水裡」，涉案雷姓女子遭警方依恐嚇、妨害名譽罪嫌法辦。