電影院「沒人敢上門」　憂惹疫上身...40%民眾「最慢等9月再看」

▲疫情衝擊，大陸視聽娛樂產業何時迎來新消費人潮。（資料圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

隨著疫情逐步受控，大陸的電影院開始復工。根據大陸媒體財聯引述內容，貓眼專業版3月26日調查資料發現，目前各省有144家影院營業，前一日數據為400多家。主要考量疫情不敢外出，有近40%受訪者認為最慢要等到9月以後才想觀影。

疫情衝擊之下，大陸休閒娛樂業集體停擺，電影院跟著暫停營業，至今有兩個半月。近日，各省電影院開始復工，回來人潮十分少。加上，疫情防控隔離期間，觀眾觀影習慣由線下轉到線上、新片行銷宣傳活動暫停等因素影響，將拉長重新進入影院消費的時間。

大部分受訪者認為2020年疫情造成收入減少，月收入萬元以下（單位：人民幣，同下）人員影響較大，占總觀影人群的比例為81%，這也表示，有八成左右的觀眾群體將面臨生存壓力增大，會縮減娛樂消費支出。

▲大陸電影院復工等不到人潮，近40%受訪者認為，最慢要等到9月以後。（示意圖／翻攝 廣西新聞網）

回到影院的安全時機又是什麼時候？目前，輸入病例是大陸民眾最擔心的問題。有40%的觀眾認為要等到，疫情基本結束，同時也沒有輸入型病例時才能放心觀影。如果從時間點來看，最快5月中旬之前可以到達適合影院觀影的時間節點，但也有近40%受訪者認為，「最慢要等到9月以後。」

至於，影院復工初期，大陸男女願意去影院觀影意願也大不同。45%的男性受訪者認為可以去影院觀影，有45%的女性受訪者認為，不適合去影院觀影。該研究指出，購票選擇權多半掌握在女性觀眾手中，根據這個基本判斷，觀眾大面積回流影院的期待時間點不宜樂觀。影院的全面復工，將要結合觀眾慢慢建立的信心，保持觀望態度。