再增10人解除隔離！國內新冠肺炎累積痊癒124人

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日表示，國內無新增確診病例，維持確診393案；另新增10名患者解除隔離，累積痊癒人數達到124人。

中央流行疫情指揮中心表示，昨(13)日新增1,345例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計48,549例(含44,890例排除)，其中393例確診，分別為338例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，124人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月30日返台專案航班共214名湖北返台民眾，已於今日解除隔離，並返家進行14天自主健康管理。

請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，全球累計1,866,085例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國580,619例、西班牙169,496例、義大利159,516例、德國123,016例及法國98,076例為多；病例中118,418例死亡，以美國23,529例、義大利20,456例、西班牙17,489例、法國14,967例及英國11,329例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲0414無確診案例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）