萬華隨機殺人狂砍18刀！運將母悲怒「手筋都斷了」：監視器畫面我不敢看

▲林母表示兒子遭砍後精神上受到極大的創傷，她要拿著兒子的衣服到廟裡收驚。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市萬華區11日晚間發生隨機砍人案，擔任計程車司機的林姓男子深夜11時許正準備返家，不料卻突然遭到58歲于男持刀從背後猛刺，一連狂砍18刀，現仍在加護病房治療，尚未脫離險境。林男的媽媽受訪時悲憤表示，兒子家中經濟狀況拮据，為了就近接送兩個就讀小學的孩子，才會選擇去開計程車，怎料深夜返家境無辜遭砍，「砍到左手手筋也斷掉，那個監視器畫面我都不敢看！」

據了解，行兇的于男從事房仲業，表示自己近來業績不佳，為此心情鬱卒，11日深夜外出閒晃，與林男擦肩而過時才會突然從包包中抽刀朝他猛刺。這一刀讓林男猝不及防，胸口當場被刺穿；而于男見到對方重傷後仍不停手，一連狂砍18刀，直到鄰近民眾聽聞呼救聲報警，于男才驚慌逃離現場。

警方獲報趕抵現場後立即展開搜查，在案發地點附近發現于男身影，當時他身穿雨衣、頭戴鴨舌帽、口罩，見到警方上前後拔腿就跑，最後在多名警力圍捕下才終於將其逮捕。于男落網後向警方供稱，該把行凶用的藍波刀是在路邊撿到的，「這是上天送我的禮物」，還要求警方「不要通知家人」，並表示想要請律師為自己辯護。

▲于男在警方的圍捕下落網。（圖／記者邱中岳翻攝）

對此，遭砍的林姓司機母親接受媒體採訪，悲痛地表示，兒子身體不是太好，還有高血壓，因太太在公司上班，他為了方便接送就讀小六、小一的2個孩子上下課，才會選擇去開計程車，「他一個月的收入也沒多少，小孩子什麼都要錢……。」

林母表示，兒子下班回家後突然遭人從背後刺殺，不論是誰精神上都無法接受，兒子三魂七魄也都快被嚇飛，案發至今情緒一直都很不好，「我等一下還要拿他的衣服去收驚！」

對於行兇的于男，林母則說，雙方無冤無仇、互不相識，隨機在路上見人就砍實在可惡，「他刀從後面刺、狂砍18刀，砍到我兒子左手筋都斷掉，那個監視器畫面到現在我都還不敢看！」林母怒斥，砍人的于男還能要求警方請律師、不要通知家人，「就他有人權！我們憑什麼要這樣白白被你砍？」

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▼林男11日深夜返家途中遭于男狂砍18刀，目前仍在加護病房治療中，尚未脫險。（圖／記者黃彥傑攝）