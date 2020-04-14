79秒砍人畫面曝！萬華房仲隨機爆捅18刀　無辜運將刀插左手腕…慘被拖行1m命危

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區1名男子11日晚上遭陌生人從後方持刀砍殺，造成男子胸口遭刺穿身中18刀，受傷的男子倒地後，對方還不斷持刀猛砍，民眾發現後報警，巡邏警員抵達現場後發現男子在路口閒晃，隨即上前將人壓制逮捕。

據悉，房仲業的58歲于姓男子在11日晚上11時許，從位於中山區的住家騎腳踏車閒晃，行經萬華區莒光路時在一棟大樓與44歲的林姓運將擦肩而過，沒想到于男竟從包包內抽出藍波刀朝林男背部砍殺，林男胸口當場遭刺穿。

▲男房屋仲介在路上隨機尋找目標下手，鎖定擦肩而過的林姓運將狂砍18刀。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在附近逮捕兇嫌，多名警力包圍下才將于男逮捕，並起出刀械，而送和平醫院搶救的林男，目前仍在加護病房觀察治療，家屬難過表示，男子受傷後疑似受到重度驚嚇，在醫院精神渙散，且不斷昏睡。

家屬指出，林男平時開計程車，妻子也在外工作上班，因身體不好所以也常常叮囑林，「該休息就是要休息」。

▲男房屋仲介帶藍波刀四處閒晃，最後在莒光路持刀狂砍路過的林姓運將18刀。（圖／記者邱中岳翻攝）

于男遭警方逮捕後向警方供稱，藍波刀是在路邊隨機撿來的，更聲稱「上天給的禮物」，最後還表示，「不要通知家人」，警方訊後依照殺人未遂罪嫌送辦。

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