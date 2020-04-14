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杜絕防疫缺口！東大門夜總量管制上限5千人　未戴口罩禁入

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▲花蓮東大門夜市為全台知名觀光夜市，每到週休或連續假期均吸引可觀人潮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮東大門夜市為全台知名觀光夜市，每到週休或連續假期均吸引可觀人潮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府13日下午邀集東大門夜市四區主委及本縣衛生局研商討論，依據中央流行疫情指揮中心提出室外社交距離為1公尺，經計算東大門夜市街道區面積約可容納6,600人，而為加強防疫，縣府從嚴訂定東大門夜市總量管制上限為5,000人，預計109年4月14日開始實施，每日下午18：00-22：00於各出入口派員控管進入夜市之人數。

縣府觀光處副處長張志翔表示，為規劃東大門夜市單一出入口管制，因本縣東大門夜市有福町夜市、原住民一條街、各省一條街及自強夜市四區夜市，考量因地制宜及實際管制權宜，管制出入口訂為福町夜市（重慶路口）、各省一條街（重慶路口）、福町（中山路口）及原住民一條街（中山路口），並由縣府派駐人力於各出入口加強宣導消費者進入夜市戴口罩，另本府將採購紅外線熱顯像儀到位後也會派專人協助監測體溫，徹底為防疫把關。另因自強夜市緊臨自由街日出香榭大道工程，基於考量工程施工安全，將於工程完工後適時檢討開放。

▲花蓮東大門夜市為全台知名觀光夜市，每到週休或連續假期均吸引可觀人潮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮至今仍保持新冠肺炎零確診，清明連假期間吸引大批人潮踴入。

東大門夜市共食區原本設置的桌椅依據社交距離將減少擺放椅子並加寬桌子與桌子之間的擺設距離；熱門攤商應於地面標示社交距離１公尺供消費者排隊使用或發放號碼牌給消費者之方式以避免群聚。為了確保大家的健康，建議逛夜市勿邊走邊吃，也建議大家可以多利用電話或外送APP點餐，儘量少外出，減少感染危險。另外也配合中央流行疫情指揮中心為提升防疫作為，取消試吃活動等措施。

▲花蓮東大門夜市為全台知名觀光夜市，每到週休或連續假期均吸引可觀人潮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

對於未戴口罩的攤商和消費者，花蓮縣衛生局表示先以勸導為主，後續將對違規者開罰。故為了確保攤商及消費者健康安全考量，縣府管制人員得拒絕未戴口罩之消費者進入夜市。

另東大門夜市原訂平日18時至23時；假日17時至23時管制車輛進入時間，修正為不分平（假）日訂為每日17:30分至22時，此段時間禁止各式車輛進入夜市，違者將拍照並舉發。如外送平台業者機車直接騎至攤商取餐，攤商未盡告知事宜縣府將依規定違規記點處分。

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