台南鳳和中學宣布停招　少子化加資金不足全校剩76生、15師

▲台南市鳳和中學。（圖／翻攝鳳和中學官網）

記者崔至雲／台北報導

少子化衝擊各校園，教育部國教署今（14日）證實，台南市鳳和中學高中部和國中部將於108學年度全面停止招生，目前高中部學生剩64人，國中部12人，教職員15位。教育部目前已主動介入輔導名單，協助轉型。

國教署說明，於108年已將鳳和高中列為教育部主動介入輔導之學校，並已召開4場專案輔導會議，提供學校相關諮詢意見。該校高中部及國中部皆自108學年度停止招收新生。依據該校提供資料，教職員15位，其中專任教師5位。學生數則為高中部64人，包括高二33人、高三31人；國中部已陸續轉出，目前有國三12人。

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▲鳳和中學高中部和國中部將於108學年度全面停止招生，目前高中部學生有64人，國中部12人。（圖／翻攝鳳和中學官網）

至於財務狀況，國教署指出，經查該校106、107學年度決算現金收支皆為短絀，短期可用資金嚴重不足，恐影響校務營運，已建請董事會本權責籌資，以彌補財務缺口，協助學校穩定財務，維持收支平衡。



針對退場的學校，教育部將如何指引？國教署也說，學校得審慎評估其經營現況、區域學生就學需求、校務發展規劃，申請調整招生科、學程之班數，或申請設立、變更或停辦科、學程。學校亦得按辦學需求，申請停招一年級新生；或由所屬學校財團法人依私立學校法相關規定申請停辦學校。國教署也將持續提供實務及法制等相關意見，以導引經營困難之私立高級中等學校能循序退場，進而達成優化整體教育環境之目標。

