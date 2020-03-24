少子化減班…北市知名私立女校勸退教師不成再資遣　他提告勝訴續任

▲金甌女中因應少子化減班，於2018年資遣葉姓教師，葉師不服提申訴成功後，再提告學校確認僱傭關係，北院日前判他勝訴。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

葉姓男子自1992年起，於私立金甌女中任職自然科專任教師，本來教得好好得，學校卻於2018年7月的教師評議委員會中，通知他辦理退休，葉師申訴成功留任，學校又於同年10月資遣他，葉師再度申訴成功，並對學校提告確認僱傭關係存在、求償停職期間的薪水，北院日前判葉師勝訴。

葉師控訴，學校2018年7月通知他退休，他不服提起申訴，經北市教師評議委員會認定有理，撤銷學校處分，但學校又於同年10月30日召開教評會，以葉師授課未達基本16節數為由，要對他資遣，葉師再度申訴成功後，學校向中央教評會提起再訴也遭駁回；葉師認為，他仍有教學能力，學校卻沒先輔導他遷調就資遣，已經違法。

金甌女中則主張，私立學校教師比照公立學校，每周任課時數應滿16小時，而學校2018學年度自然科總共才34節，由包含葉師的3位專科教師分攤，一定會有人授課時數不夠，且缺少的時數，也沒辦法讓老師去教其他科來補，在學生人數越來越少，又需兼顧教學專業的情況下，才不得已資遣3年來考績分數最低的葉師；另外，學校經正常程序資遣葉師，北市教育局也於2018年12月核准，在葉師提行政訴訟撤銷前，學校也沒辦法回復與他的雇傭關係。

北院審理時，認為學校資遣葉師經教育局核准後，經葉師申訴，北市申評會已於2019年3月認定有理，將資遣處分撤銷，學校申請再訴也被駁回，依教師申評準則，認定學校應撤銷對葉師的資遣處分。

另外，學校雖主張2018學年度減班，導致教師授課時數不足，但私校教師並未強制規定每周授課須達16節，且根據規定，學校應先對有任教意願、有其他適當工作可以調任的合格教師進行輔導轉介，但學校僅在資遣葉師前的1年半，發E-mail通知各教師有關第二專長學分班的訊息。

法官認為，學校在此次資遣葉師前，未對他輔導轉介資遣無效，雙方的僱傭關係仍然存在，判葉師勝訴，學校給付葉師停職期間，每月6萬5925元薪資，並每月提繳退休基金3890元。

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