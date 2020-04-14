WHO專家都說不準…新冠病毒「陰轉陽」變異大　2真相揭人體免疫有難度！

▲新冠肺炎是否能夠免疫，目前尚未能夠證實。（圖／翻攝自unsplash）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎持續蔓延，起源點中國雖然已經趨緩，但專家仍憂心隨著各省縣逐步解除限制，但因為日前疫情嚴重，擔心仍會有二次爆發的可能。對此世界衛生組織（WHO）官員就指出，目前有出現幾例「陰轉陽」的病例，還未能查出康復者是否能對二次感染免疫。

根據《CNBC》報導，日前日本大阪一名確診女病患，在出院幾周之後，再度採檢出現「陰轉陽」的狀況，當時震驚各方醫療單位，隨後中國也傳出幾起相同案例，不禁讓大眾擔憂就算感染過新冠肺炎，體內可能也還是沒有抗體，甚至因為病毒變異性大，重複感染的機率比一般病症更高。

對此WHO新冠肺炎首席科學家Maria Van Kerkhove表示，感染新冠肺炎的患者中，有些人體內可以檢測到抗體、有些人則沒有，但是有抗體的患者卻不能確定對於再次感染是否能夠免疫。此外，專家也認為，「陰轉陽」的原因很多，其中包括患者體內可能還有殘餘病毒、或是病毒只是進入休眠期又再次復甦。

美國疾管中心表示，目前已在研發檢測新冠肺炎「是否免疫」的篩檢，但世界衛生組織卻表示，這種篩檢只能確定誰接觸到病毒，但不能真的確定是免疫的狀況。

WHO於13日宣布最新的防疫建議，也建議疫情趨緩的國家，千萬不要馬上解除所有限制，需要評估該國的醫療體系狀況、社會衛生規範，以及是否有能力處理移入性病例出現，尤其在高風險、人群聚集處已經有相關的防疫對策。