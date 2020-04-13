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別用酒精消毒Switch！任天堂警告恐使機身褪色、變形

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▲任天堂Switch。（示意圖／CFP）

▲疫情蔓延促使民眾消毒意識大增，但任天堂警告用戶切勿以酒精消毒Switch機身。（示意圖／CFP）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延刺激「宅經濟」大爆發，其中又以任天堂Switch作為此次疫情的大贏家之一，而因應民眾消毒意識的提升，官方於上周五（10日）在Twitter上提醒用戶避免以酒精清潔設備。

與其他設備相同，遊戲主機Switch究竟能否使用酒精消毒近來也成為用戶們相當關心的話題，對此，任天堂上周五透過官方Twitter回應道，應避免使用酒精來清潔Switch主機及Joy-Con手把，因酒精可能導致「塑膠零件褪色或變形」。

任天堂建議用戶以「柔軟的乾布」來清潔設備，擦拭Switch上的灰塵或指紋，並避免任何形式的「消毒」，主要原因是，即便是不含酒精的清潔產品，如消毒濕紙巾，其成分仍可能損壞Switch的塑膠零件。

據《Digital Trends》報導，Switch主機上的塗層很容易被擦掉，「雖然使用酒精清潔一次後不會出現明顯損傷，但多次後即會出現明顯痕跡。」

Switch近來人氣高漲，但由於疫情影響中國大陸生產作業，出現供應不及的問題。任天堂上周透過官方Twitter帳號公告，除了已預約的訂單，所有Switch主機包括《集合吧！動物森友會》特別版主機以及Switch Lite主機，將暫停一周出貨，之後出貨狀況再另外通知。

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