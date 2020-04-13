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海巡搭《動物森友會》超狂宣導　釣不到魚怎麼玩？5小時吸1.5萬網友按讚　

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▲海巡署搭熱門遊戲動物森友會哽、成功順勢ˇ推廣海洋保育。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署搭熱門遊戲動物森友會哽、成功順勢推廣海洋保育。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署搭上近來最火紅夯game《動物森友會》風潮，13日中午透過海巡署長室CGA臉書粉絲專頁推出海洋資源保育宣導；署長陳國恩語重心長表示「如果有一天，你的島上再也釣不到魚」，配上動物森友會遊戲畫面，一名「海巡一兵」站在海邊呼籲：「甚麼垃圾都有，所以海裡甚麼都沒有…」，呼籲遊客到海邊遊憩千萬別亂丟垃圾、保護海洋環境。

▲海巡署搭熱門遊戲動物森友會哽、成功順勢ˇ推廣海洋保育。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署搭熱門遊戲動物森友會哽、成功順勢推廣海洋保育。（圖／記者張君豪翻攝）

陳國恩在這篇宣導文中，全文使用Switch遊戲《動物森友會》遊戲用語：「在海邊，每一次的甩竿，都是一份期待，這次是什麼魚上鉤呢？是可以賣400元的鱸魚嗎，還是價值15,000元的鯊魚？」「果有一天，你把整座島都跑遍了，海岸線也灑滿了魚餌，卻還是找不到任何一條魚，那麼你還玩得下去嗎？」陳國恩沉痛表示：如此可怕的事情，在現實世界中，正持續發生著。

▲海巡署搭熱門遊戲動物森友會哽、成功順勢ˇ推廣海洋保育。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署搭熱門遊戲動物森友會哽、成功順勢推廣海洋保育。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署訪問在基隆捕魚的賴大哥說，現在出海作業常常撈到的是一整網的「塑膠袋、寶特瓶」，從垃圾堆中挑撿漁獲已經是捕魚的SOP。海巡署呼籲：如果我們再不努力改變習慣、減少產生一次性資源浪費，地球總有一天會被垃圾淹沒。而失去海洋資源的人類，可不像遊戲可以重新開始。

海巡署這波海洋資源保育宣導，大搭熱門遊戲《動物森友會》風潮，短短5小時吸引1.5萬名網友按讚，並有1千4百多人分享，網友狂讚：「海巡小編好狂！」、「超棒的宣導」，甚至吸引眾多網友詢問「逼真的海巡人員衣服哪裡可以下載？」成功製造話題。

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