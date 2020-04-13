遼寧艦現身台東部外海　林穎佑：水下應有共軍潛艦同步演練

▲ 共軍航艦遼寧號航經台灣東部。（示意圖／路透社）

實習記者羅明輝／綜合報導

共軍航艦遼寧號今（13）日航經台灣東部。對此，戰略學者林穎佑、蘇紫雲分析，由於東部水域深，共軍潛艦可能在水下演練，且共軍潛艦可在菲律賓海直攻美國，推測目的地為菲律賓海，此海域將成美中第二戰場。

根據《中央社》報導，國防部表示，共軍航空母艦遼寧號編隊及所屬5艘護衛艦，4月初離港後在黃、東海航訓，昨天由東海航經宮古水道後，今天由台灣東部外海經南部海域繼續往南行駛，國軍全程監控。

海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩稱，遼寧號去年6月也同樣是穿越第一島鏈航經台灣東部海域，可能已成為共軍航艦常態化的訓練；自此之後，美軍電偵機也開始將台海附近作為偵巡區域。他提到，只要菲律賓、南海等海域沒有美國艦艇現蹤，共軍就會趁著東亞出現戰力缺口時進來展示兵力，「每一次都是這樣，很準」。

呂禮詩表示，美軍航艦羅斯福號受新冠肺炎疫情影響，目前正在關島隔離檢疫；雷根號在橫須賀港，另一艘目前在東海的美利堅號，雖有F-35戰機，但因沒有預警機，這也就解釋了為何近期美軍電偵機頻繁在台灣南部海域出現，目的就是作為美利堅號的耳目。

▲ 美國航艦「羅斯福號」受新冠肺炎疫情影響，正在關島隔離檢疫。（圖／翻攝自維基百科）

對此，中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑就指出，4、5、6月是共軍演習的高峰期，有別過去航經台灣海峽，這次遼寧號編隊航經台灣東部海域，可能是水下有共軍潛艦同步演練，考量水域特性走東岸相對適合。

他說道，遼寧號目前應在演練包含潛艦的編制編隊，未來也必須觀察S-300飛彈、S-400飛彈成軍後一連串的變化，以及未來共軍在聯合作戰上的運用。

林穎佑表示，現代作戰方式一直在改變，過去美國對付共軍是透過航空母艦展現實力，現在最有效的則是潛艦及岸際飛彈（SSM），遼寧號航經宮古海峽南下，因日本都有岸際反艦飛彈，對共軍航艦的威脅仍在，值得觀察該路線在戰略戰術上的效力。

他認為，美、法航空母艦都已陸續出現新冠病毒（COVID-19）確診病例，但美國仍會利用機艦在亞太的行動反應自身的軍事實力；中國透過相關軍事行動，想呈現出「別人家航艦都出事，只有我沒事」的態度，遼寧號出現是在展現自身實力，實際上有無辦法參與軍事行動，也有待觀察。

▲ 戰略學者林穎佑認為，遼寧號這次航經台灣東部海域，可能是水下有共軍潛艦同步演練。（圖／路透）

國防部智庫、國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲則談到，菲律賓海將成為美國、中國的第二戰場，因為菲律賓海為中國戰略核潛艦發射戰略導彈的地點，而核潛艦在南海並無法直接攻擊美國本土，一定要穿越巴士海峽到菲律賓海，「這也是為什麼最近美國電偵機頻繁現蹤巴士海峽的原因，目的是為監測中國潛艦動態」。

他最後補充，中國核潛艦對美國目前共有兩發射場，分別是渤海、菲律賓海，而南海、巴士海峽及菲律賓海有較深的水域，將可成為潛艦的走廊，推估未來菲律賓海將是很熱門地點，加上兩週前美軍也在菲律賓海試射飛彈，相關跡象都值得觀察。